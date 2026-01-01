Спектакль Травиата

Травиата
НОВАТ 12+
Продолжительность 135 минут
12+

О спектакле

Травиата: новая жизнь классического шедевра

Один из самых востребованных российских оперных режиссеров Сергей Новиков представит на сцене Новосибирского театра оперы и балета оперу Джузеппе Верди «Травиата». Этот лирико-психологический шедевр сохраняет оригинальный замысел, передавая всю драматическую полноту сюжета, основанного на пьесе Александра Дюма-сына «Дама с камелиями».

В центре повествования — судьба Виолетты Валери, блистательной парижской куртизанки, которая живет среди роскоши и светских развлечений. Встреча с юным Альфредом Жермоном пробуждает в ней истинное чувство и надежду на новую жизнь. Однако общественные предрассудки и давление семьи заставляют Виолетту отказаться от любви. Оставленная и тяжело больная, она умирает с сохранением внутреннего достоинства и верности своим чувствам.

Ключевые темы и художественное оформление

Образ Виолетты пронизан контрастом между внешним блеском и внутренней чистотой. Этот диссонанс становится основой спектакля Сергея Новикова. Сценография и костюмы, разработанные художником-постановщиком Сергеем Новиковым, воссоздают атмосферу парижских салонов — изысканные интерьеры и блеск светских мероприятий.

Особое внимание уделяется камелиям — главному символу истории. Эти цветы не только украшают сцену, но и становятся визуальным лейтмотивом, отражая судьбу героини: её хрупкость, красоту и обреченность.

Опыт команды

Режиссерско-художественный тандем Новиковых уже зарекомендовал себя на сцене Мариинского театра с яркими постановками, такими как «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса и «Норма» Винченцо Беллини. «Травиата» в НОВАТе — это история любви и жертвы, рассказанная языком высокой музыкальной драмы, где за блеском праздника скрывается трагедия человеческого сердца.

Не упустите возможность наслаждаться тонким психологизмом и великолепными мелодиями, которые сделали «Травиату» настоящим шедевром.

Июнь
Июль
4 июня четверг
19:00
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
от 2500 ₽
5 июня пятница
19:00
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
от 1000 ₽
19 июля воскресенье
18:00
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
от 1500 ₽

