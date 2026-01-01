Травиата. Опера по драме А. Дюма-сына «Дама с камелиями»

«Травиата» - это уникальное сочетание музыки, танца и драмы, которое перенесёт зрителей в викторианскую эпоху. В спектакле задействованы талантливые артисты, создающие яркие и запоминающиеся образы. Опера будет интересна как любителям оперы и театра, так и всем, кто ценит искусство и красоту.

Сюжет

Прототипом героини стала знаменитая парижская куртизанка Мари Дюплесси. В романе «Дама с камелиями» её образ реализован в Маргарите Готье, а в Армане Дювале, юноше, которого Маргарита полюбила безраздельно, многие видят самого автора. Виолетта Валери, известная в Париже куртизанка, обречённо кружится «в вихре света», осознавая свою смертельную болезнь. Страстная любовь Альфреда становится для неё последним подарком судьбы. Однако лицемерная общественная мораль осуждает их союз. В итоге, под давлением отца Альфреда, Жоржа Жермона, Виолетта принимает решение пожертвовать своим счастьем.

Команда постановки

Режиссер-постановщик — Юлиана Буланенкова

Дирижер-постановщик — Дмитрий Синьковский

Художники по костюмам — В.Г. Дубровский, И.Г. Дадиани, В.И. Шилькрот, А.В. Тарасов, В.В. Федоров, Ю.Б. Ветрова

Хореограф — Татьяна Толстухина

Сценография — Dreamlaser

Оркестр театра — La Voce Strumentale

Дополнительная информация

Продолжительность спектакля — 2 часа 35 минут.

Рекомендуемый возраст — с 12 лет.