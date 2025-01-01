Спектакль Травиата

Меню
Опера «Травиата» в Мариинском театре

«Травиата» – это выдающееся произведение итальянского композитора Джузеппе Верди, которое исполняется на его родном языке. Спектакль сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках, что делает его доступным для широкой аудитории.

Основная информация о спектакле

  • Музыка: Джузеппе Верди
  • Либретто: Франческо Мария Пьяве по драме Александра Дюма-сына «Дама с камелиями»
  • Режиссер: Анна Шишкина
  • Художник по свету: Антон Николаев
  • Ответственный концертмейстер: Алла Бростерман
  • Главный хормейстер: Константин Рылов

Сюжет и тематика

В основе «Травиаты» лежит история Виолетты, парижской куртизанки, которая, предчувствуя скорую смерть, поет: «Ах, улыбнись заблудшей душе!» Это единственное место в опере, где Верди использует слово, передающее суть оперы. В этом произведении поднимаются важные темы самоотверженности и страсти. Виолетта, девочка из «полусвета», занимает особое место в мире романтизма, ведь ее жертва становится не только личным, но и моральным подвигом.

Культурное значение

Название «Травиаты» само по себе является полемическим вызовом. В XIX веке, когда опера была написана, такие темы как судьба женщины из высшего света, оказавшейся в зависимости от окружающего общества, были крайне актуальны и даже скандальны. Как отмечал сам Дюма-сын, Верди обессмертил историю Виолетты и ее любви значительно более, чем он сам. В этом произведении напрашивается параллель с собственной жизнью композитора, чей выбор спутницы жизни связан с трагичными обстоятельствами.

«Травиата» – это не только история о любви и жертве. За внешней красотой скрывается глубокая драма внутренней борьбы, в которой Виолетта становится символом силы духа и моральной высоты. Этот спектакль неизменно трогает зрителей по всему миру, вызывая слезы и глубокие переживания.

Расписание

Санкт-Петербург, 7 сентября
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
13:00 от 1800 ₽ 19:00 от 1800 ₽

