Спектакль Травиата

Трагическая история любви в опере «Травиата»

Сюжет печальной истории Маргариты Готье основан на романе «Дама с камелиями» Александра Дюма-сына, который был опубликован в 1848 году. Это произведение, а также последующая драма принесли автору небывалую известность. Прототипом героини стала знаменитая парижская куртизанка Мари Дюплесси, известная своей чувственной красотой и незаурядным умом.

Среди поклонников Мари был и сам Дюма, тогда начинающий оратор. Однако вмешательство его отца, прославленного автора «Трех мушкетеров», привело к разрыву их любовных отношений. Вернувшись из длительного путешествия, молодой Дюма узнал о смерти своей возлюбленной. Вскоре после этого роман был издан, и в его героях все узнали реальные персонажи – Мари Дюплесси и самого автора.

Опера, которая покорила мир

Джузеппе Верди, присутствовавший на парижской премьере «Дамы с камелиями», был очарован смелостью произведения и загорелся идеей создания оперы. Соавтором композитора стал талантливый итальянский либреттист Франческо Мария Пьяве. Верди удалось мастерски выразить культ свободы, свойственный главной героине, ее нежную и страстную любовь, а также самопожертвование.

Создав образ Виолетты, отвергнутой обществом (по-итальянски «травиата» означает «падшая»), композитор показал благородство и душевную красоту этой женщины. Горячее сочувствие к судьбе куртизанки, осуждение лицемерия общественных нравов и изображение событий современной жизни на оперной сцене нарушили традиции музыкального театра, что, в свою очередь, стало причиной провала оперы в 1853 году.

Восхождение к славе

Несмотря на неудачную премьеру, Верди верил в блистательное будущее своей оперы. И действительно, спустя год, «Травиата», поставленная в Венеции, имела оглушительный успех. С тех пор она стала одной из самых знаменитых опер в репертуаре музыкального театра и обошла сцены лучших театров мира.

Дюма, познакомившись с оперой, сказал: «Через пятьдесят лет никто не вспомнил бы о моей "Даме с камелиями", но Верди обессмертил ее.» В нашем театре за последние полвека сменилось всего три постановки «Травиаты», включая нынешнюю. Два предыдущих спектакля были созданы выдающимися мастерами режиссуры, не из столицы.

Спектакль 1961 года ставил татарский певец и педагог Нияз Даутов, а постановкой 1988 года занималась Земфира Цаликова, первая в Северной Осетии женщина-режиссер музыкального театра, воспитавшая несколько поколений театральных деятелей.