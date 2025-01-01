Меню
Травиата. Концертное исполнение
Травиата. Концертное исполнение

Травиата. Концертное исполнение

6+
Возраст 6+

О концерте

Премьера: опера "Травиата" на итальянском языке в Пермском театре оперы и балета

Предстоящая опера исполнится на итальянском языке и будет сопровождаться русскими титрами. Это отличная возможность для зрителей погрузиться в атмосферу оригинального исполнения, сохраняя при этом полный доступ к смыслу произведения.

Главная партия

В главной роли выступит талантливая Надежда Павлова. Ее исполнение обещает быть ярким и запоминающимся, что вызовет восторг у зрителей. Надежда является известной артисткой, обладающей тонким музыкальным вкусом и харизмой.

Дирижер

Под управлением дирижера Владимира Ткаченко, спектакль приобретет особую эмоциальную насыщенность. Его опыт и мастерство позволят создать уникальную атмосферу, которая оставит незабываемые впечатления.

Не упустите возможность насладиться настоящим искусством и поразительной музыкой в исполнении выдающихся артистов!

Купить билет на концерт Травиата. Концертное исполнение

Февраль
13 февраля пятница
19:00
Пермский театр оперы и балета им. Чайковского Пермь, Петропавловская, 25а
от 6000 ₽

