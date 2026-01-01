Новая опера «Транзит» на сцене КЦ «Строгино»

Опера «Транзит» приглашает зрителей исследовать пространство между звуками и буквами, мыслью и словом. В основе спектакля лежит стихотворение Ольги Седаковой «Музыка», которое задаёт тон уникальному ходу событий.

Каждый исполнитель в этой опере становится композитором, создавая живую музыку на ваших глазах. Здесь не существует ярко выраженного сюжета, но зрителя ждет захватывающее движение музыки, способное перенести в разные миры, играя с воспоминаниями, ассоциациями и эмоциями.

Творческая команда

Режиссёрами постановки стали Сафия Байрамова и Вячеслав Сысоев, каждый из которых привнёс в спектакль свою уникальную интерпретацию. В составе исполнителей: Сафия Байрамова, Вячеслав Сысоев, Петр Бойков, Прасковья Бобачева, Анна Мхитарян, Дмитрий Пейч и Мария Бойкова.

Премьера

Дебют опера «Транзит» состоялся в рамках проекта Бориса Юхананова «МИР РИМ» на Малой сцене Электротеатра Станиславский в Москве. Спектакль предлагает зрителям уникальный опыт, который не оставит никого равнодушным.