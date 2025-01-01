Спектакль Транспондер на фрилансе

Музыка и поиск себя: трагикомедия о неудачниках и звездах

Этот спектакль — история о музыканте-неудачнике, который, встретив двух своих друзей, предлагает создать что-то великое, но, пока они пытаются разобраться в этом, оказывается, что искать смысл и свое место в жизни — это не всегда просто. Вдохновленные встречей с гитаристом легендарной группы Red Hot Chili Peppers Джоном Фрусчанте, они попытаются понять, что же такое настоящее призвание, в том числе через смерть, разговоры о Боге и музыку.

Спектакль-вербатим: реальность и искусство переплетаются

Спектакль создан на основе реальных историй четырех парней и документального материала о Фрусчанте, что придает истории ощущение достоверности и глубины. С помощью вербатим-метода — пересказа реальных историй без изменений — спектакль погружает зрителя в мир музыки и экзистенциального поиска. Атмосферу усиливает видеомэппинг и точная работа художника по свету.

Пьеса, музыка и философия поиска: истоки и тема жизни

Режиссёр и автор пьесы Капитолина Орлова, а также музыка Егора Рязанцева, Евгения Шишкина и самого Джона Фрусчанте создают многослойный спектакль, где музыка и философия переплетаются с личной борьбой, поисками смысла и ощущением собственной ничтожности перед величием жизни и судьбы.