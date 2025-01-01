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Транспондер на фрилансе
Билеты от 1800₽
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Спектакль Транспондер на фрилансе

Постановка
Театр.doc industrial 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Музыка и поиск себя: трагикомедия о неудачниках и звездах

Этот спектакль — история о музыканте-неудачнике, который, встретив двух своих друзей, предлагает создать что-то великое, но, пока они пытаются разобраться в этом, оказывается, что искать смысл и свое место в жизни — это не всегда просто. Вдохновленные встречей с гитаристом легендарной группы Red Hot Chili Peppers Джоном Фрусчанте, они попытаются понять, что же такое настоящее призвание, в том числе через смерть, разговоры о Боге и музыку.

Спектакль-вербатим: реальность и искусство переплетаются

Спектакль создан на основе реальных историй четырех парней и документального материала о Фрусчанте, что придает истории ощущение достоверности и глубины. С помощью вербатим-метода — пересказа реальных историй без изменений — спектакль погружает зрителя в мир музыки и экзистенциального поиска. Атмосферу усиливает видеомэппинг и точная работа художника по свету.

Пьеса, музыка и философия поиска: истоки и тема жизни

Режиссёр и автор пьесы Капитолина Орлова, а также музыка Егора Рязанцева, Евгения Шишкина и самого Джона Фрусчанте создают многослойный спектакль, где музыка и философия переплетаются с личной борьбой, поисками смысла и ощущением собственной ничтожности перед величием жизни и судьбы.

Режиссер
Капитолина Орлова
В ролях
Андрей Кондратьев
Алексей Бардаш
Ефим Кошелев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
20:00 от 1800 ₽

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