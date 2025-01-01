Спектакль Транспондер на фрилансе

Спектакль-вербатим на основе реальных историй и документального материала о музыканте Джоне Фрусчанте

Дорогие зрители, обратите внимание, что этот спектакль имеет возрастное ограничение 18+. На входе у вас могут попросить паспорт. К сожалению, людей младше 18 лет мы не сможем пустить в зал даже в присутствии родителей.

«Призвание» — это необычная история о музыканте-неудачнике, который вместе с двумя друзьями пытается найти свое место в мире искусства. На протяжении действия герои занимаются поисками вдохновения, дискутируют о Боге и вспоминают о встрече с гитаристом группы Red Hot Chili Peppers Джоном Фрусчанте. В этих поисках им предстоит не только спеть, но и столкнуться с гранями жизни, которые научат их истинному призванию.

О спектакле

Это спектакль-вербатим, основанный на реальных историях четырех парней и документальном материале о Джоне Фрусчанте. Вы сможете увидеть, как их жизни переплетаются с музыкальной культурой, и как музыка может стать спасением.

Команда спектакля

Актёры: Алексей Бардаш, Артём Богучарский, Андрей Кондратьев, Ефим Кошелев

Анастасия Миткалёва Видеомэппинг: Екатерина Чебышева

Екатерина Чебышева Художник по свету: Юрий Лебедев

Юрий Лебедев Режиссёр и автор пьесы: Капитолина Орлова

Формат и продолжительность

Спектакль длится 1 час 30 минут без антракта. Дайте себе возможность погрузиться в этот увлекательный мир, где каждый может найти свои ответы на важные вопросы.