Транспондер на фрилансе
Киноафиша Транспондер на фрилансе

Спектакль Транспондер на фрилансе

Постановка
Площадка «Узел» 18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Актеры Театра.doc и режиссер Капитолина Орлова реинкарнируют панк-культуру в театре

Не театр. Не концерт. Не молитва. Но что-то между. В новом спектакле «Искатели призвания» музыкант-неудачник предлагает двум своим друзьям сделать что-то великое. Что именно — никто не знает. Пока они разбираются в этом вопросе, им предстоит спеть, обсудить бога и встретиться с гитаристом легендарной группы Red Hot Chili Peppers Джоном Фрусчанте.

О чем спектакль?

История о том, как мы ищем свое место в мире, в истории и в звуке. Главные герои проходят через испытания, которые помогают им понять, что такое настоящее призвание. Хотя они не всегда находят ответы на свои вопросы, их стремление к поиску вдохновляет зрителей.

Создание спектакля

Спектакль-вербатим основан на реальных историях четырех парней и документальном материале о Джоне Фрушанте. Актеры Театра.doc и режиссер Капитолина Орлова реинкарнируют панк-культуру на сцене, исследуя человека в контексте новых творческих реалий.

Интересные факты

  • Джон Фрусчанте известен не только как гитарист Red Hot Chili Peppers, но и как сольный музыкант, экспериментирующий с различными музыкальными жанрами.
  • Спектакль исследует темы дружбы, самоидентификации и смелости следовать за своими мечтами.

Приходите на спектакль «Искатели призвания» и откройте для себя новые грани театрального искусства!

Режиссер
Капитолина Орлова
В ролях
Алексей Бардаш
Артем Богучарский
Андрей Кондратьев
Ефим Кошелев
