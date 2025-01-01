Актеры Театра.doc и режиссер Капитолина Орлова реинкарнируют панк-культуру в театре

Не театр. Не концерт. Не молитва. Но что-то между. В новом спектакле «Искатели призвания» музыкант-неудачник предлагает двум своим друзьям сделать что-то великое. Что именно — никто не знает. Пока они разбираются в этом вопросе, им предстоит спеть, обсудить бога и встретиться с гитаристом легендарной группы Red Hot Chili Peppers Джоном Фрусчанте.

О чем спектакль?

История о том, как мы ищем свое место в мире, в истории и в звуке. Главные герои проходят через испытания, которые помогают им понять, что такое настоящее призвание. Хотя они не всегда находят ответы на свои вопросы, их стремление к поиску вдохновляет зрителей.

Создание спектакля

Спектакль-вербатим основан на реальных историях четырех парней и документальном материале о Джоне Фрушанте. Актеры Театра.doc и режиссер Капитолина Орлова реинкарнируют панк-культуру на сцене, исследуя человека в контексте новых творческих реалий.

Интересные факты

Джон Фрусчанте известен не только как гитарист Red Hot Chili Peppers, но и как сольный музыкант, экспериментирующий с различными музыкальными жанрами.

Спектакль исследует темы дружбы, самоидентификации и смелости следовать за своими мечтами.

