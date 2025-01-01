Клуб приглашает на дебютный концерт уникального музыкального проекта «Transformer». На концерте прозвучат джазовые стандарты, ритмы латино и фанк в авторских аранжировках.
«Transformer» — это творческий союз музыкантов, предпочитающих джазовый мейнстрим, фанк и музыку латино. Состав проекта изменялся в зависимости от мест проживания участников, однако в итоге сформировалась стабильная группа. Хотя артисты живут в разных городах, это не мешает им создавать уникальный саунд, который обогащается идеями каждого из музыкантов.
На сцене выступят:
«Transformer» — это дерзкие эксперименты, нетрадиционные подходы и оригинальные решения, которые гарантируют неповторимую атмосферу на концерте. Не упустите возможность погрузиться в мир уникальной музыки и эмоциональных впечатлений!