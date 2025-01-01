Меню
12+
Возраст 12+
О концерте

Дебютный концерт проекта «Transformer»

Клуб приглашает на дебютный концерт уникального музыкального проекта «Transformer». На концерте прозвучат джазовые стандарты, ритмы латино и фанк в авторских аранжировках.

О музицировании и уникальном звучании

«Transformer» — это творческий союз музыкантов, предпочитающих джазовый мейнстрим, фанк и музыку латино. Состав проекта изменялся в зависимости от мест проживания участников, однако в итоге сформировалась стабильная группа. Хотя артисты живут в разных городах, это не мешает им создавать уникальный саунд, который обогащается идеями каждого из музыкантов.

О музыкантах

На сцене выступят:

  • Мария Круц — вокал
  • Игорь Захаров — гитара
  • Антон Родин — контрабас
  • Станислав Глушенков — гитара
  • Андрей Трояновский — тенор-саксофон
  • Петр Афанасьев — ударные

Эксперименты и оригинальные решения

«Transformer» — это дерзкие эксперименты, нетрадиционные подходы и оригинальные решения, которые гарантируют неповторимую атмосферу на концерте. Не упустите возможность погрузиться в мир уникальной музыки и эмоциональных впечатлений!

Декабрь
17 декабря среда
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

