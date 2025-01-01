Трансцендентные этюды. Сольный концерт Ильи Папояна

Одним из лучших пианистов своего поколения, Илья Папоян, приедет с дебютом в «ГЭС-2» для исполнения самой масштабной фортепианной сонаты Людвига ван Бетховена — «Хаммерклавира». Это событие станет ярким моментом в театральной и концертной жизни города.
Перед исполнением Бетховена, Илья Папоян предложит зрителям уникальную обработку органной фантазии и фуги соль минор Иоганна Себастьяна Баха, созданную в середине 1860-х годов. Этот музыкальный фрагмент был написан на фоне глубоких размышлений композитора, который, следуя примеру Бетховена, принял монашеский постриг.
Билеты на концерт можно приобрести заранее со скидкой, однако стоит учесть, что ближе к дате события цена будет повышаться:
Льготные билеты остаются на уровне 1200 руб.
