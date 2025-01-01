Трансцендентные этюды. Сольный концерт Ильи Папояна

Дебют Ильи Папояна в ГЭС-2: Бетховен и Бах в одном исполнении

Одним из лучших пианистов своего поколения, Илья Папоян, приедет с дебютом в «ГЭС-2» для исполнения самой масштабной фортепианной сонаты Людвига ван Бетховена — «Хаммерклавира». Это событие станет ярким моментом в театральной и концертной жизни города.

Интересная программа

Перед исполнением Бетховена, Илья Папоян предложит зрителям уникальную обработку органной фантазии и фуги соль минор Иоганна Себастьяна Баха, созданную в середине 1860-х годов. Этот музыкальный фрагмент был написан на фоне глубоких размышлений композитора, который, следуя примеру Бетховена, принял монашеский постриг.

Цены на билеты

Билеты на концерт можно приобрести заранее со скидкой, однако стоит учесть, что ближе к дате события цена будет повышаться:

С 5 августа по 4 сентября: 2100 руб.

С 5 по 21 сентября: 2400 руб.

С 22 по 30 сентября: 2700 руб.

С 1 по 6 октября: 3000 руб.

Льготные билеты остаются на уровне 1200 руб.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события и насладиться великолепной музыкой в исполнении выдающегося пианиста!