Trane Zen Art: Quasiband

Проект «Trane Zen Art Avant-Garde Jazz Laboratory» представляет концерты молодой группы Quasiband. Эти талантливые музыканты нашли уникальный подход к фольклору, соединяя его с джазом. В их интерпретации традиционные мелодии обретает новую жизнь, превращаясь в яркие произведения, наполненные энергией и эмоциями, джазовыми ритмами и отсылками к классической музыке.
На предстоящем концерте музыканты представят уникальную программу с авторскими аранжировками русских, сербских, белорусских, грузинских и украинских песен. Эта программа приурочена к праздникам и обещает стать настоящим музыкальным событием.
В состав Quasiband входят выпускники и студенты Российской академии музыки им. Гнесиных. Лидер коллектива — певица, аранжировщик и композитор Мария Басанко, которая является дипломированной пианисткой и музыковедом. Многие идеи аранжировок и композиций возникли во время её работы в театральных проектах, что добавляет особый шарм их выступлениям.
Мария Басанко говорит: «Народная песня, как и оперная ария или инструментальная композиция, имеет свою драматургию. Моя задача — выявить её, подчеркнуть и усилить, используя музыкальные стили, которые мне близки. Мы можем описать наш стиль как квази-джаз, квази-фольклор или просто как фольклор, получивший высшее образование».
