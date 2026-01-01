Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Trane Zen Art: Quasiband
Билеты от 0₽
Киноафиша Trane Zen Art: Quasiband

Trane Zen Art: Quasiband

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Quasiband: Новая жизнь народных мелодий

Проект «Trane Zen Art Avant-Garde Jazz Laboratory» представляет концерты молодой группы Quasiband. Эти талантливые музыканты нашли уникальный подход к фольклору, соединяя его с джазом. В их интерпретации традиционные мелодии обретает новую жизнь, превращаясь в яркие произведения, наполненные энергией и эмоциями, джазовыми ритмами и отсылками к классической музыке.

Специальная предновогодняя программа

На предстоящем концерте музыканты представят уникальную программу с авторскими аранжировками русских, сербских, белорусских, грузинских и украинских песен. Эта программа приурочена к праздникам и обещает стать настоящим музыкальным событием.

Лидер и состав группы

В состав Quasiband входят выпускники и студенты Российской академии музыки им. Гнесиных. Лидер коллектива — певица, аранжировщик и композитор Мария Басанко, которая является дипломированной пианисткой и музыковедом. Многие идеи аранжировок и композиций возникли во время её работы в театральных проектах, что добавляет особый шарм их выступлениям.

Философия музыки

Мария Басанко говорит: «Народная песня, как и оперная ария или инструментальная композиция, имеет свою драматургию. Моя задача — выявить её, подчеркнуть и усилить, используя музыкальные стили, которые мне близки. Мы можем описать наш стиль как квази-джаз, квази-фольклор или просто как фольклор, получивший высшее образование».

Участники ансамбля

На сцену вместе с Марией выйдут:

  • Екатерина Панкратова (вокал)
  • Арий Самойленко (саксофон)
  • Эдуард Риккер (гитара)
  • Михаил Алдунин (контрабас)
  • Дмитрий Олехов (ударные)

Не упустите возможность насладиться этой уникальной музыкальной программой, которая объединяет традиции и современность в одном ярком выступлении!

Купить билет на концерт Trane Zen Art: Quasiband

Помощь с билетами
Март
23 марта понедельник
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2

В ближайшие дни

Хоронько-оркестр
18+
Джаз
Хоронько-оркестр
3 апреля в 20:30 Союз композиторов
от 1100 ₽
Ночь джаза
12+
Джаз
Ночь джаза
6 июня в 22:00 Jam Club
от 2500 ₽
Владимир Кузьмин
18+
Рок
Владимир Кузьмин
5 июня в 20:00 Академ-джаз-клуб
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше