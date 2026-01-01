Trane Zen Art: Quasiband

Quasiband: Новая жизнь народных мелодий

Проект «Trane Zen Art Avant-Garde Jazz Laboratory» представляет концерты молодой группы Quasiband. Эти талантливые музыканты нашли уникальный подход к фольклору, соединяя его с джазом. В их интерпретации традиционные мелодии обретает новую жизнь, превращаясь в яркие произведения, наполненные энергией и эмоциями, джазовыми ритмами и отсылками к классической музыке.

Специальная предновогодняя программа

На предстоящем концерте музыканты представят уникальную программу с авторскими аранжировками русских, сербских, белорусских, грузинских и украинских песен. Эта программа приурочена к праздникам и обещает стать настоящим музыкальным событием.

Лидер и состав группы

В состав Quasiband входят выпускники и студенты Российской академии музыки им. Гнесиных. Лидер коллектива — певица, аранжировщик и композитор Мария Басанко, которая является дипломированной пианисткой и музыковедом. Многие идеи аранжировок и композиций возникли во время её работы в театральных проектах, что добавляет особый шарм их выступлениям.

Философия музыки

Мария Басанко говорит: «Народная песня, как и оперная ария или инструментальная композиция, имеет свою драматургию. Моя задача — выявить её, подчеркнуть и усилить, используя музыкальные стили, которые мне близки. Мы можем описать наш стиль как квази-джаз, квази-фольклор или просто как фольклор, получивший высшее образование».

Участники ансамбля

На сцену вместе с Марией выйдут:

Екатерина Панкратова (вокал)

Арий Самойленко (саксофон)

Эдуард Риккер (гитара)

Михаил Алдунин (контрабас)

Дмитрий Олехов (ударные)

Не упустите возможность насладиться этой уникальной музыкальной программой, которая объединяет традиции и современность в одном ярком выступлении!