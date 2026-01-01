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Трамвай «Желание»
Киноафиша Трамвай «Желание»

Спектакль Трамвай «Желание»

Постановка
Театр сатиры. Прогресс-сцена Армена Джигарханяна 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Трагическая драма Теннесси Уильямса

Бланш Дюбуа — избалованная аристократка, которая приезжает в дом своей сестры Стеллы. После мощного потрясения в своей жизни она оказывается уязвимой и беззащитной. В поисках убежища от ужасов прежнего существования, она надеется обрести мир и гармонию в доме сестры. Но все ее планы рушатся, когда она сталкивается с суровой реальностью.

Конфликт с мужем сестры: Стэнли Ковальски

Столкновение между Бланш и мужем Стеллы — Стэнли Ковальски, простым рабочим, лишенным иллюзий, в которых живет Бланш, становится основным конфликтом. Стэнли абсолютно чужд ее переживаниям. С первых же дней между ними возникают напряженные отношения, и драматическая динамика развивается на фоне этого противостояния.

Вопросы внутреннего преодоления

Спектакль не просто раскрывает сложные взаимоотношения, но и поднимает важнейшие вопросы: как пережить травмирующие события? Как справиться с внутренними потрясениями? И, наконец, как научиться смотреть жизни прямо в лицо, не отводя взгляд?

Состав актеров:

  • БЛАНШ ДЮБУА — Александра Мареева
  • СТЭНЛИ КОВАЛЬСКИ — Альберт Хасиев
  • СТЕЛЛА — Мария Железнова
  • МИТЧ — Максим Демченко / Ибрагим Гагиев
  • СТИВ — Роман Керн / Максим Финогенов
  • ЮНИС — Лана Крымова / Надежда Филиппова
  • ПАБЛО — Анатолий Морозов
  • ВРАЧ — Александр Копылов
Режиссер
Сергей Виноградов
В ролях
Александра Мареева
Альберт Хасиев
Мария Железнова
Максим Демченко
Ибрагим Гагиев

Фотографии

Трамвай «Желание» Трамвай «Желание» Трамвай «Желание» Трамвай «Желание» Трамвай «Желание»
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