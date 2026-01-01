Трагическая драма Теннесси Уильямса

Бланш Дюбуа — избалованная аристократка, которая приезжает в дом своей сестры Стеллы. После мощного потрясения в своей жизни она оказывается уязвимой и беззащитной. В поисках убежища от ужасов прежнего существования, она надеется обрести мир и гармонию в доме сестры. Но все ее планы рушатся, когда она сталкивается с суровой реальностью.

Конфликт с мужем сестры: Стэнли Ковальски

Столкновение между Бланш и мужем Стеллы — Стэнли Ковальски, простым рабочим, лишенным иллюзий, в которых живет Бланш, становится основным конфликтом. Стэнли абсолютно чужд ее переживаниям. С первых же дней между ними возникают напряженные отношения, и драматическая динамика развивается на фоне этого противостояния.

Вопросы внутреннего преодоления

Спектакль не просто раскрывает сложные взаимоотношения, но и поднимает важнейшие вопросы: как пережить травмирующие события? Как справиться с внутренними потрясениями? И, наконец, как научиться смотреть жизни прямо в лицо, не отводя взгляд?

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