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Трамвай «Желание»
Киноафиша Трамвай «Желание»

Спектакль Трамвай «Желание»

Опыт превращения одной из самых сложных пьес XX века в заурядную мелодраму
Постановка
Русская антреприза им. Андрея Миронова 16+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Классика мировой драмы на сцене театра имени Миронова

Теннесси Уильямс и его культовая пьеса «Трамвай «Желание» возвращаются на сцену в новой постановке. Это одно из самых знаковых произведений мировой драматургии, впервые поставленное в 1947 году и принесшее автору Пулитцеровскую премию.

Сюжет о разрушенных судьбах

Действие разворачивается в жарком и суетливом Новом Орлеане, куда главная героиня — утончённая и ранимая аристократка Бланш Дюбуа — приезжает к своей сестре Стелле в поисках поддержки и утешения. Пережив ряд личных трагедий, Бланш мечтает обрести мир и спокойствие, но сталкивается с ещё большей жестокостью и предательством. Муж Стеллы, грубый и властный Стэнли Ковальски, становится для Бланш олицетворением силы, жестокости и безысходности, что приводит её к полному эмоциональному краху и безумию.

Музыка как голос души

Режиссёрская интерпретация подчеркивает не только драму персонажей, но и дополняет её мягкими блюзовыми мотивами. Музыка, словно отражение страданий Бланш, проникает в сердце зрителя, создавая атмосферу, наполненную болью и отчаянием.

Вечная актуальность

История тонкой, уязвимой личности, уничтоженной жестоким миром, остаётся актуальной и сегодня. Пьеса открывает перед зрителем тему внутренней борьбы человека с обстоятельствами, равнодушием и жестокостью общества, заставляя задуматься о хрупкости человеческой психики и неизбежности столкновения идеализма с суровой реальностью.

Не пропустите этот спектакль — встреча с легендой драматургии, которая не оставит никого равнодушным.

Режиссер
Влад Фурман
В ролях
Илья Мозговой
Нелли Попова
Ксения Каталымова
Александр Большаков
Олег Куликович

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 сентября
Русская антреприза им. Андрея Миронова Санкт-Петербург, Большой просп. П.С., 75/35
19:00 от 1100 ₽

Фотографии

Трамвай «Желание» Трамвай «Желание»

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