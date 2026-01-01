Премьера двух пластических спектаклей в один вечер

Предстоящий вечер обещает быть насыщенным и вдохновляющим. Два спектакля, каждый из которых предлагает уникальный взгляд на человека и его выбор, призваны вызвать размышления и глубокие ощущения.

«Траектория человека»

Этот пластический спектакль исследует путь человека от истоков к настоящему. Вдохновлённый понятиями эволюции, спектакль через язык тела раскрывает становление личности. Зритель задаётся важнейшим вопросом: движемся ли мы вперёд или же лишь создаём иллюзии прогресса?

Режиссёр-хореограф:

Меттыбаева Томирис

Артисты-перформеры:

Ефименко Юля

Шерхан Оразбеков

Слесарева Ангелина

Шадыбаева Камила

Каирденова Беназир

Мадикова Нургыз

Джумагулова Аяулым

Соловьёва Вероника

Курмангалиева Дилара

«Выбор за мной» (work in progress)

Этот спектакль о внутренней свободе и давлении общества рассказывает историю поиска себя. Через образы и движение артисты исследуют, как найти свой голос и иметь смелость быть настоящими.

Режиссёр-хореограф:

Артур Галимуллин

Артист:

Меттыбаева Томирис

Креативный менеджер:

Базылбаев Темирлан

Не упустите возможность стать частью этого живого и честного искусства, которое не просто смотрят, а проживают. Спектакли, заставляющие задуматься и почувствовать — именно это вас ждёт в этот вечер.