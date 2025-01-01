Меню
Традиционный похмельный концерт нового года с Рви Меха-Оркестром!
18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Бродячая собака, Новосибирск готова встретить новый год с незабываемым событием. Рви Меха-Оркестр, известный своим неповторимым стилем и энергетическими выступлениями, предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в атмосферу праздника.

Что ждет зрителей?

Концерт обещает быть поистине незабываемым. Зрителей ожидает яркая музыкальная программа, полная разнообразных жанров и оригинальных аранжировок. Рви Меха-Оркестр известен своим умением смешивать различные стили и звучания, что делает каждое выступление уникальным.

Интересные факты

  • Рви Меха-Оркестр был основан в 2005 году и с тех пор завоевал популярность благодаря своим ярким и эмоциональным выступлениям.
  • Каждое их шоу – это не просто концерт, а настоящая театрализованная работа с элементами взаимодействия со зрителями.

Кому стоит посетить?

Этот концерт станет отличным выбором для всех, кто хочет весело провести время и зарядиться энергией на весь год. Как для любителей музыки, так и для тех, кто хочет насладиться атмосферой праздника, это событие станет незабываемым опытом.

Не пропустите возможность отпраздновать новый год с Рви Меха-Оркестром в Бродячей собаке! Откройте для себя мир музыки и эмоций, который подарит вам этот удивительный коллектив.

Январь
2 января пятница
21:30
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1000 ₽
3 января суббота
21:30
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1000 ₽

