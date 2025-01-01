Традиционный новогодний концерт. Орган и вокал

Новогодний концерт в Римско-католическом кафедральном соборе

В Римско-католическом кафедральном соборе на Малой Грузинской состоится яркий новогодний концерт. Певица Кристина Эшба и органист Лука Гаделия представят мелодичную программу, наполненную оптимизмом и праздничным настроением.

Программа вечера

Концерт позволит насладиться произведениями знаменитых композиторов, среди которых:

А. Вивальди

Г. Ф. Гендель

К. Бальбатр

Д. Бедар

П. Флетчер

К. Сен-Санс

А. Рено

Особое внимание стоит уделить треку «Фонтан грёз», который позволит загадать желания, а также попурри из мелодий группы Queen и «Зима» Вивальди, создающее атмосферу праздника.

Для кого этот концерт?

Это событие заинтересует как любителей классической музыки, так и поклонников органного звучания. Приходите, чтобы насладиться потрясающей музыкой и встретить Новый год в волшебной обстановке!