Традиционный новогодний концерт. Орган и вокал
Традиционный новогодний концерт. Орган и вокал

О концерте

Новогодний концерт в Римско-католическом кафедральном соборе

В Римско-католическом кафедральном соборе на Малой Грузинской состоится яркий новогодний концерт. Певица Кристина Эшба и органист Лука Гаделия представят мелодичную программу, наполненную оптимизмом и праздничным настроением.

Программа вечера

Концерт позволит насладиться произведениями знаменитых композиторов, среди которых:

  • А. Вивальди
  • Г. Ф. Гендель
  • К. Бальбатр
  • Д. Бедар
  • П. Флетчер
  • К. Сен-Санс
  • А. Рено

Особое внимание стоит уделить треку «Фонтан грёз», который позволит загадать желания, а также попурри из мелодий группы Queen и «Зима» Вивальди, создающее атмосферу праздника.

Для кого этот концерт?

Это событие заинтересует как любителей классической музыки, так и поклонников органного звучания. Приходите, чтобы насладиться потрясающей музыкой и встретить Новый год в волшебной обстановке!

31 декабря среда
20:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13
от 1500 ₽

