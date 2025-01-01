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Традиционный и современный джаз, авторская музыка: Diana Sur
Билеты от 1500₽
Киноафиша Традиционный и современный джаз, авторская музыка: Diana Sur

Традиционный и современный джаз, авторская музыка: Diana Sur

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Джазовые ритмы с Дианой Сур: незабываемый вечер

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие, где прозвучат джазовые произведения великих композиторов и исполнителей. В программе представлены композиции таких легенд, как Bob Dorough, Thelonious Monk, Richard Rodgers, Duke Ellington, Miles Davis, Dizzy Gillespie, Oliver Nelson и многих других.

Оригинальность и эмоции

Основой программы станет переплетение эмоциональных крайностей, объединяющее импровизационную джазовую традицию с жанрами RnB, соул и фанк. Ансамбль придерживается высоких стандартов: оригинальность звучания, стилистическая уместность и чувство меры — ключевые критерии их исполнения.

Диана Сур: звезда вечера

На сцене выступит талантливая джазовая и соул певица Диана Сур. Она обладает запоминающимся, тембрально насыщенным голосом и является продюсером, автором песен и композитором. В 2023 году она была номинирована на премию «Восходящая звезда» на Радио Jazz и стала хедлайнером международных джазовых фестивалей.

Награды и достижения

Диана — лауреат международных музыкальных конкурсов, среди которых International Songwriting Competition (Tennessee, USA) и многие другие. Ее творчество уже завоевало признание как в России, так и за рубежом.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального приключения! Ожидаем вас на концерте, где джаз подарит вам незабываемые эмоции и впечатления.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 октября
Jam Club Москва, Сретенка, 11
20:00 от 1500 ₽

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