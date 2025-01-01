Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Традиционный джаз и свинг
Киноафиша Традиционный джаз и свинг

Традиционный джаз и свинг

12+
Возраст 12+

О концерте

Джаз-бэнд Фёдора Кувайцева в Санкт-Петербургской джазовой филармонии

В Санкт-Петербургской филармонии состоится выступление джаз-бэнда Фёдора Кувайцева, который был основан на основе известного Джаз-бэнда Алексея Канунникова. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для всех ценителей джазовой музыки.

Разнообразие в репертуаре

В репертуаре бэнда вы услышите мелодии в стилях диксиленд, свинг, босса-нова, а также латиноамериканские темы. Музыканты не только исполняют инструментальные композиции, но и предлагают вокальные партии, выполненные в уникальной манере, что обеспечивает широкий спектр музыкальных впечатлений.

Состав коллектива

В составе бэнда:

  • Фёдор Кувайцев — кларнет
  • Олег Кувайцев — тенор-саксофон, заслуженный артист России
  • Дмитрий Братухин — фортепиано
  • Владимир Козлов — контрабас
  • Константин Кувайцев — ударные

Каждый из участников коллектива привносит в звучание свои уникальные черты, создавая гармоничное музыкальное единство.

Для кого это выступление?

Концерт будет интересен не только любителям джаза и свинга, но и тем, кто ценит разнообразие музыкальных стилей. Не упустите возможность насладиться высококлассной музыкой и атмосферой живого выступления!

Купить билет на концерт Традиционный джаз и свинг

Помощь с билетами
В других городах
Январь
24 января суббота
19:00
Филармония джазовой музыки Санкт-Петербург, Загородный просп., 27
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
17 января в 18:15 Beverly Hills
от 400 ₽
Мюзикл Notre Dame de Paris. Орган и солисты в Готическом Соборе при Свечах
6+
Классическая музыка
Мюзикл Notre Dame de Paris. Орган и солисты в Готическом Соборе при Свечах
10 января в 20:00 Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы
от 1200 ₽
Линда
16+
Поп
Линда
5 января в 19:00 Aurora Concert Hall
от 2700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше