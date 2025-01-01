Традиционный джаз и свинг

Джаз-бэнд Фёдора Кувайцева в Санкт-Петербургской джазовой филармонии

В Санкт-Петербургской филармонии состоится выступление джаз-бэнда Фёдора Кувайцева, который был основан на основе известного Джаз-бэнда Алексея Канунникова. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для всех ценителей джазовой музыки.

Разнообразие в репертуаре

В репертуаре бэнда вы услышите мелодии в стилях диксиленд, свинг, босса-нова, а также латиноамериканские темы. Музыканты не только исполняют инструментальные композиции, но и предлагают вокальные партии, выполненные в уникальной манере, что обеспечивает широкий спектр музыкальных впечатлений.

Состав коллектива

В составе бэнда:

Фёдор Кувайцев — кларнет

Олег Кувайцев — тенор-саксофон, заслуженный артист России

Дмитрий Братухин — фортепиано

Владимир Козлов — контрабас

Константин Кувайцев — ударные

Каждый из участников коллектива привносит в звучание свои уникальные черты, создавая гармоничное музыкальное единство.

Для кого это выступление?

Концерт будет интересен не только любителям джаза и свинга, но и тем, кто ценит разнообразие музыкальных стилей. Не упустите возможность насладиться высококлассной музыкой и атмосферой живого выступления!