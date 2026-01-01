Традиционные ценности России в национальной музыке
6+
О выставке

Лекция Дины Кирнарской о традиционных ценностях в музыке

Приглашаем вас на лекцию профессора, доктора искусствоведения и психологии Дины Кирнарской из цикла «Социальная психология музыки». Эта лекция посвящена исследованию традиционных ценностей России и их отражению в музыкальном искусстве.

Основные темы лекции

Лекция ставит перед собой вопросы о том, как формировались традиционные ценности на пересечении европейских и азиатских культур. На примере таких композиторов, как Глинка, Балакирев, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Чайковский, Рахманинов и Свиридов, будут проанализированы центральные идеи, которые укоренились в русской музыке:

  • Соборность в контексте рода и семьи;
  • Отношения народа и власти;
  • Культ страдания и жертвенности, включая общественную роль женщин;
  • Пантеистическое восприятие природы;
  • Образ подвига.

Музыка и национальный характер

Обсудим, как музыкальные образы помогают формировать представление о национальном характере и какие ценности олицетворяют знакомые произведения русской классики.

О лекторе

Дина Константиновна Кирнарская — уважаемый специалист в области музыкальной психологии, педагог и автор множества исследований. Её работы охватывают вопросы музыкальной одаренности, методологии изучения музыки и образовательные проекты, поддержанные Министерством культуры и образования России.

Она является автором книг «Классическая музыка для всех» и «Музыкальные способности», а также активно участвовала в создании кафедры ЮНЕСКО и продюсерского факультета в РАМ имени Гнесиных, готовящего специалистов в области культуры.

Июнь
13 июня суббота
17:00
Концертный центр «Сириус» Сочи, пос. Сириус, Чемпионов, 5
от 500 ₽

