Лекция Дины Кирнарской о традиционных ценностях в музыке

Приглашаем вас на лекцию профессора, доктора искусствоведения и психологии Дины Кирнарской из цикла «Социальная психология музыки». Эта лекция посвящена исследованию традиционных ценностей России и их отражению в музыкальном искусстве.

Основные темы лекции

Лекция ставит перед собой вопросы о том, как формировались традиционные ценности на пересечении европейских и азиатских культур. На примере таких композиторов, как Глинка, Балакирев, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Чайковский, Рахманинов и Свиридов, будут проанализированы центральные идеи, которые укоренились в русской музыке:

Соборность в контексте рода и семьи;

Отношения народа и власти;

Культ страдания и жертвенности, включая общественную роль женщин;

Пантеистическое восприятие природы;

Образ подвига.

Музыка и национальный характер

Обсудим, как музыкальные образы помогают формировать представление о национальном характере и какие ценности олицетворяют знакомые произведения русской классики.

О лекторе

Дина Константиновна Кирнарская — уважаемый специалист в области музыкальной психологии, педагог и автор множества исследований. Её работы охватывают вопросы музыкальной одаренности, методологии изучения музыки и образовательные проекты, поддержанные Министерством культуры и образования России.

Она является автором книг «Классическая музыка для всех» и «Музыкальные способности», а также активно участвовала в создании кафедры ЮНЕСКО и продюсерского факультета в РАМ имени Гнесиных, готовящего специалистов в области культуры.