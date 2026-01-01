Приглашаем вас на лекцию профессора, доктора искусствоведения и психологии Дины Кирнарской из цикла «Социальная психология музыки». Эта лекция посвящена исследованию традиционных ценностей России и их отражению в музыкальном искусстве.
Лекция ставит перед собой вопросы о том, как формировались традиционные ценности на пересечении европейских и азиатских культур. На примере таких композиторов, как Глинка, Балакирев, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Чайковский, Рахманинов и Свиридов, будут проанализированы центральные идеи, которые укоренились в русской музыке:
Обсудим, как музыкальные образы помогают формировать представление о национальном характере и какие ценности олицетворяют знакомые произведения русской классики.
Дина Константиновна Кирнарская — уважаемый специалист в области музыкальной психологии, педагог и автор множества исследований. Её работы охватывают вопросы музыкальной одаренности, методологии изучения музыки и образовательные проекты, поддержанные Министерством культуры и образования России.
Она является автором книг «Классическая музыка для всех» и «Музыкальные способности», а также активно участвовала в создании кафедры ЮНЕСКО и продюсерского факультета в РАМ имени Гнесиных, готовящего специалистов в области культуры.