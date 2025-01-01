Меню
Традиционная Акустика — Ярослав Баярунас, новогодний сольный концерт
Традиционная Акустика — Ярослав Баярунас, новогодний сольный концерт

12+
Продолжительность 180 минут
Возраст 12+

О концерте

Новогодний сольный концерт Ярослава Баярунаса в Доме Еврейской культуры ЕСОД

В Доме Еврейской культуры ЕСОД пройдет новогодний сольный концерт известного артиста Ярослава Баярунаса. В рамках этого мероприятия зрители смогут насладиться традиционной акустической программой, в которую включены популярные композиции.

Участники концерта

На сцене с Ярославом выступят талантливые музыканты, что наделяет программу особым звучанием и атмосферой. Ожидайте незабываемые музыкальные моменты!

Формат и продолжительность

Концерт продлится около трёх часов с антрактом, что позволит зрителям по-настоящему насладиться атмосферой и концертной программой. Это событие будет интересно как поклонникам мюзиклов, так и любителям акустической музыки.

Почему стоит посетить?

Если вы цените высокое художественное качество и живое исполнение, не упустите возможность прикоснуться к искусству музыки в компании единомышленников. Это отличный повод провести время с близкими в преддверии новогодних праздников!

Не пропустите уникальную возможность насладиться музыкой Ярослава Баярунаса и его командой!

Январь
6 января вторник
19:00
Дом еврейской культуры ЕСОД Санкт-Петербург, Б.Разночинная, 25а
от 3250 ₽

