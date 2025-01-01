Ярмарка искусства Third Place Art Fair в Санкт-Петербурге

Откройте для себя уникальный мир современного искусства на ярмарке Third Place Art Fair, которая пройдет в историческом особняке Гурьевых-Нарышкиных, расположенном в самом сердце Санкт-Петербурга. Этот оригинальный бутиковый формат ярмарки делает акцент на саму локацию, создавая уникальную атмосферу, где современное искусство переплетается с богатой историей.

Миссия ярмарки

Целью Third Place Art Fair является сокращение дистанции между искусством и человеком. Ярмарка поддерживает интерес начинающих коллекционеров и собирателей искусства, представляя произведения на разнообразные темы и в различных медиумах по максимально доступным ценам.

Фокус на независимых художниках

В этом году специальное внимание будет уделено независимым художникам, как только начинающим свой творческий путь, так и уже состоявшимся мастерам, хорошо известным публике. Это замечательная возможность познакомиться с новыми именами и найти уникальные работы для своей коллекции.

Не упустите шанс стать частью этого яркого события, которое объединяет профессионалов искусства и ценителей, превращая выставочное пространство в живую среду творческого общения.