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Киноафиша Toxic

Toxic

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Энергия эстрады: незабываемый вечер с Экстримом

Приготовьтесь к захватывающему шоу, которое подарит вам незабываемые эмоции! Группа Экстрим готовит для зрителей яркое выступление, полное энергии и драйва. На сцене они объединят динамичные ритмы и любимые хиты, которые заставят вас танцевать и петь вместе с ними.

Что вас ждет на концерте?

В программе — самые популярные песни от русских исполнителей, таких как Mary Gu, IOWA, Серебро и Максим. Но это еще не все! Группа также порадует зрителей международными рок-хитами от Linkin Park, Limp Bizkit, Britney Spears и The Prodigy.

Необычные факты о группе

Группа Экстрим известна своим уникальным стилем и умением создавать атмосферу праздника. Их выступления всегда полны сюрпризов, и каждое станет настоящим шоу, где зрители становятся частью грандиозного представления.

Погружение в мир музыки

Не упустите возможность стать частью этого зажигательного вечера! Подготовьтесь к тому, чтобы не стоять на месте — вас ждет настоящая музыкальная феерия, которая подарит море положительных эмоций и зарядит энергией на долгое время.

Забронируйте свои билеты заранее и готовьтесь к незабываемому шоу с Экстримом!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 29 августа
Типография Новосибирск, Красный просп., 22
22:30 от 600 ₽

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