Toute La Vie и Мари Берсо. Рождество в Париже
Билеты от 2500₽
12+
О концерте

Вечер французского джаза с трио TOUTE LA VIE

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер, в котором прозвучат жемчужины французской песни в исполнении талантливых музыкантов. Вокал Марии Зыкиной и джазовое трио TOUTE LA VIE подарят зрителям уникальную атмосферу французского шансона.

О составах и исполнителях

В проекте примут участие:

  • Мария Зыкина – вокал
  • Андрей Кудрявцев – аккордеон, фортепиано
  • Александр Груздев – туба
  • Владимир Тирон – саксофон

Программа вечера

В программе вы услышите песни из репертуара знаменитых исполнителей, таких как:

  • Шарль Азнавур
  • Эдит Пиаф
  • Франсис Лемарк
  • Ив Монтан
  • Шарль Трене
  • Zaz

Магия французского музыкального наследия

Звучание вечера будет дополнено произведениями таких композиторов, как:

  • Ж. и В. Косма
  • Франсис Лемарк
  • Франсис Лея
  • Мишель Легран

Не пропустите возможность окунуться в мир музыки и эмоций вместе с нами. Приходите, и дайте музыке раскрасить ваш вечер!

Купить билет на концерт Toute La Vie и Мари Берсо. Рождество в Париже

Помощь с билетами
Декабрь
24 декабря среда
19:00
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
от 2500 ₽

