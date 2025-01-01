Toute La Vie и Мари Берсо. Рождество в Париже

Вечер французского джаза с трио TOUTE LA VIE

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный вечер, в котором прозвучат жемчужины французской песни в исполнении талантливых музыкантов. Вокал Марии Зыкиной и джазовое трио TOUTE LA VIE подарят зрителям уникальную атмосферу французского шансона.

О составах и исполнителях

В проекте примут участие:

Мария Зыкина – вокал

Андрей Кудрявцев – аккордеон, фортепиано

Александр Груздев – туба

Владимир Тирон – саксофон

Программа вечера

В программе вы услышите песни из репертуара знаменитых исполнителей, таких как:

Шарль Азнавур

Эдит Пиаф

Франсис Лемарк

Ив Монтан

Шарль Трене

Zaz

Магия французского музыкального наследия

Звучание вечера будет дополнено произведениями таких композиторов, как:

Ж. и В. Косма

Франсис Лемарк

Франсис Лея

Мишель Легран

Не пропустите возможность окунуться в мир музыки и эмоций вместе с нами. Приходите, и дайте музыке раскрасить ваш вечер!