Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Toute La Vie и Мари Берсо. Французские сезоны. Saisons françaises
Билеты от 1000₽
Киноафиша Toute La Vie и Мари Берсо. Французские сезоны. Saisons françaises

Toute La Vie и Мари Берсо. Французские сезоны. Saisons françaises

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Волшебство французского шансона под открытым небом

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный магии французского шансона. На сцене выступит талантливая Мария Зыкина – лауреат международного конкурса Pietro Argento в Италии, а также джаз-квартет TOUTE LA VIE.

Знакомьтесь с исполнителями

В состав квартета входят:

  • Андрей Кудрявцев – аккордеон, фортепиано
  • Владимир Тирон – саксофон, флейта Пана
  • Сергей Урюпин – гитара
  • Александр Груздев – туба, бас-гитара

Программы и репертуар

Зрителей ждет аутентичное звучание и авторские аранжировки, которые погружают в атмосферу Парижа. В программе прозвучат знаменитые песни таких мастеров, как:

  • Эдит Пиаф
  • Шарль Азнавур
  • Ив Монтан
  • Шарль Трене
  • Франсис Лемарк

Музыка от таких композиторов, как Жорж Гарваренц, Ж. и В. Косма, Франсис Лея и Мишель Легран, добавит особое очарование к вечеру.

Не упустите возможность

Позвольте себе провести этот вечер под летним небом Парижа и насладиться истинным духом французской музыки. Увидимся на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Музыка детям. Орган, рояль и клавесин
0+
Классическая музыка
Музыка детям. Орган, рояль и клавесин
18 октября в 13:00 Дом музыки
от 600 ₽
Classic Rock Legend Show
18+
Рок
Classic Rock Legend Show
16 августа в 18:00 Ритм-блюз
от 1200 ₽
Вадим Эйленкриг. Концерт на корабле
12+
Джаз
Вадим Эйленкриг. Концерт на корабле
12 августа в 19:00 Северный речной вокзал
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше