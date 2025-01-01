Toute La Vie и Мари Берсо. Французские сезоны. Saisons françaises

Волшебство французского шансона под открытым небом

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный магии французского шансона. На сцене выступит талантливая Мария Зыкина – лауреат международного конкурса Pietro Argento в Италии, а также джаз-квартет TOUTE LA VIE.

Знакомьтесь с исполнителями

В состав квартета входят:

Андрей Кудрявцев – аккордеон, фортепиано

– аккордеон, фортепиано Владимир Тирон – саксофон, флейта Пана

– саксофон, флейта Пана Сергей Урюпин – гитара

– гитара Александр Груздев – туба, бас-гитара

Программы и репертуар

Зрителей ждет аутентичное звучание и авторские аранжировки, которые погружают в атмосферу Парижа. В программе прозвучат знаменитые песни таких мастеров, как:

Эдит Пиаф

Шарль Азнавур

Ив Монтан

Шарль Трене

Франсис Лемарк

Музыка от таких композиторов, как Жорж Гарваренц, Ж. и В. Косма, Франсис Лея и Мишель Легран, добавит особое очарование к вечеру.

Не упустите возможность

Позвольте себе провести этот вечер под летним небом Парижа и насладиться истинным духом французской музыки. Увидимся на концерте!