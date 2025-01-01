Toute La Vie и Мари Берсо. Французские сезоны. Saisons françaises

Приглашаем вас на незабываемый вечер, посвященный магии французского шансона. На сцене выступит талантливая Мария Зыкина – лауреат международного конкурса Pietro Argento в Италии, а также джаз-квартет TOUTE LA VIE.
В состав квартета входят:
Зрителей ждет аутентичное звучание и авторские аранжировки, которые погружают в атмосферу Парижа. В программе прозвучат знаменитые песни таких мастеров, как:
Музыка от таких композиторов, как Жорж Гарваренц, Ж. и В. Косма, Франсис Лея и Мишель Легран, добавит особое очарование к вечеру.
Позвольте себе провести этот вечер под летним небом Парижа и насладиться истинным духом французской музыки. Увидимся на концерте!