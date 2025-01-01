Меню
Tout Paye, или Всё оплачено
Киноафиша Tout Paye, или Всё оплачено

Спектакль Tout Paye, или Всё оплачено

Постановка
Театр Эстрады 16+
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Комедия положений «Tout Paye» в московском театре Эстрады

Эстонский режиссёр привносит легкость французской комедии в театральную жизнь. Спектакль «Tout Paye», или «Всё оплачено», — это черная комедия положений, рассказывающая историю обеспеченного мсье Александра. Он решает с помощью денег создать иллюзию человеческого счастья, нанимая подставных родственников. Однако, как это часто бывает, всё пошло не по плану. Контрактные отношения начинают «переписываться» в нечто большее — сердечную привязанность, и сюжет принимает неожиданные повороты, меняя жизни всех героев.

Комедия, которую поставил Элмо Нюганен, благодаря восхитительной игре актёров «Ленкома», перерастает в респектабельную и утонченную постановку о каждом из нас. Это спектакль о том, как деньги могут искажать наши связи, заставляя задуматься о настоящих ценностях.

В ролях

  • Сергей Пиотровский
  • Андрей Леонов
  • Анна Якунина
  • Андрей Соколов
  • Алёна Митрошина
  • Ирина Серова
  • Елена Степанова
  • Александр Збруев
  • Виктор Долгий
  • Анна Большова
  • Ирина Аугшкап
  • Ксения Бабуркина
  • Игорь Коняхин
  • Станислав Рядинский
  • Дмитрий Певцов

Режиссура

Элмо Нюганен и Ильдар Гилязев

Продолжительность

180 минут

Запаситесь хорошим настроением и приходите на этот увлекательный спектакль, который заставит вас задуматься о настоящих ценностях жизни!

