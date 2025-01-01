Комедия положений «Tout Paye» в московском театре Эстрады

Эстонский режиссёр привносит легкость французской комедии в театральную жизнь. Спектакль «Tout Paye», или «Всё оплачено», — это черная комедия положений, рассказывающая историю обеспеченного мсье Александра. Он решает с помощью денег создать иллюзию человеческого счастья, нанимая подставных родственников. Однако, как это часто бывает, всё пошло не по плану. Контрактные отношения начинают «переписываться» в нечто большее — сердечную привязанность, и сюжет принимает неожиданные повороты, меняя жизни всех героев.

Комедия, которую поставил Элмо Нюганен, благодаря восхитительной игре актёров «Ленкома», перерастает в респектабельную и утонченную постановку о каждом из нас. Это спектакль о том, как деньги могут искажать наши связи, заставляя задуматься о настоящих ценностях.

В ролях

Сергей Пиотровский

Андрей Леонов

Анна Якунина

Андрей Соколов

Алёна Митрошина

Ирина Серова

Елена Степанова

Александр Збруев

Виктор Долгий

Анна Большова

Ирина Аугшкап

Ксения Бабуркина

Игорь Коняхин

Станислав Рядинский

Дмитрий Певцов

Режиссура

Элмо Нюганен и Ильдар Гилязев

Продолжительность

180 минут

Запаситесь хорошим настроением и приходите на этот увлекательный спектакль, который заставит вас задуматься о настоящих ценностях жизни!