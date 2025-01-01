Эстонский режиссёр привносит легкость французской комедии в театральную жизнь. Спектакль «Tout Paye», или «Всё оплачено», — это черная комедия положений, рассказывающая историю обеспеченного мсье Александра. Он решает с помощью денег создать иллюзию человеческого счастья, нанимая подставных родственников. Однако, как это часто бывает, всё пошло не по плану. Контрактные отношения начинают «переписываться» в нечто большее — сердечную привязанность, и сюжет принимает неожиданные повороты, меняя жизни всех героев.
Комедия, которую поставил Элмо Нюганен, благодаря восхитительной игре актёров «Ленкома», перерастает в респектабельную и утонченную постановку о каждом из нас. Это спектакль о том, как деньги могут искажать наши связи, заставляя задуматься о настоящих ценностях.
Элмо Нюганен и Ильдар Гилязев
180 минут
Запаситесь хорошим настроением и приходите на этот увлекательный спектакль, который заставит вас задуматься о настоящих ценностях жизни!