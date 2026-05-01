Тоторода кунакта / В гостях у Тоторо / Концерт оркестра Театра Камала

На концерте представлены такие произведения, как музыка из мультфильмов Хаяо Миядзаки, сюита из фильма «Гарри Поттер» Джона Вильямса, симфоническая поэма памяти Ильгама Шакирова Ильяса Камала «Карурман Аша» и «Восточная рапсодия» Эльмира Низамова.
Эльмир Низамов — многократный участник семинаров для молодых композиторов в «Рузе» под руководством Виктора Екимовского, председателя ассоциации современной музыки (АСМ-2). В 2013 году его произведение «Небесное движение» для большого симфонического оркестра представляло Россию на Международной трибуне современной музыки под эгидой ЮНЕСКО и Европейского вещательного союза. В 2016 году это же сочинение исполнил старейший оркестр филармонии Монте-Карло под управлением Александра Сладковского.
В 2015 году состоялась премьера оперы Низамова «Кара пулат» («Черная палата»), которая стала значимым событием. Спектакль удостоился республиканской театральной премии «Тантана» в номинации «Событие года» и попал в лонг-лист «Золотой маски» за сезон 2014/2015.
Эльмир Низамов — автор множества камерно-инструментальных, симфонических и хоровых произведений, романсов и песен. В его репертуаре также значатся мюзикл «Алтын Казан» (2011), подтверждающие его статус одного из выдающихся современных композиторов.