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Тот самый Мюнхгаузен
Киноафиша Тот самый Мюнхгаузен

Спектакль Тот самый Мюнхгаузен

Постановка
Театр на Литейном 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Магия воображения в спектакле о Мюнхгаузене

«Тот самый Мюнхгаузен» — это история о столкновении двух миров: поэтического и мещанского. Спектакль исследует необходимость чуда и веры в него, напоминая о детской непосредственности и способности играть.

Барон Мюнхгаузен и его мир

Барон Мюнхгаузен — свободный и непредсказуемый человек, чьи чудеса в интерпретации режиссёра превращаются в театральные придумки. Эти фантазии не имеют практической пользы, но открывают двери в мир бесконечного воображения.

Главная тема

Спектакль приглашает зрителей задуматься о том, что делает нас живыми. Мюнхгаузен живёт в пространстве, где возможно всё, и его история — это призыв сохранить веру в чудо.

Для зрителей

Приходите, чтобы вместе с легендарным бароном отправиться в путешествие по миру фантазий и открыть для себя магию, скрытую в каждом из нас.

Режиссер
Александр Серенко
В ролях
Михаил Лучко
Наталья Ионова
Екатерина Кулеш
Светлана Шаврова
Максим Зауторов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Тот самый Мюнхгаузен Тот самый Мюнхгаузен

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