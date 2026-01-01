Оповещения от Киноафиши
Спектакль Тот самый Мюнхгаузен

Постановка
Ростовский молодежный театр 12+
Режиссер Михаил Заец
Возраст 12+

О спектакле

Сказки Мюнхгаузена в Молодёжном театре

Удивительные приключения барона Карла Фридриха Иеронима фон Мюнхгаузена вдохновляют авторов на протяжении веков. Его образы встречаются в детских сказках, комиксах, художественных фильмах и даже музейных выставках. Имя Мюнхгаузена стало символом человека, который свободно фантазирует и сочиняет невероятные истории. В пьесе Григория Горина барон отмечает: «Мюнхгаузен славен тем, что не врёт».

На сцене Молодёжного театра представлен новый спектакль, который исследует внутренние мотивации персонажа. Почему же Мюнхгаузен выбирает мир фантазий? Это может быть стремление к славе, желание укрыться от скучной обыденности или стремление быть рядом с любимой женщиной. Именно для неё он и создаёт свой уникальный мир.

Оригинальная интерпретация

Режиссёр Михаил Заец и художник Алексей Паненков предлагают зрителям свежую версию знаменитой комедии. Их постановка отличается необычными сценографическими решениями и оригинальными художественными выразительными средствами. Каждый зритель сможет увидеть привычную историю в новом свете.

Задание для зрителя

Создатели спектакля предлагают зрителям следовать знаменитому совету барона: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» Это не только мотивация к позитивному восприятию происходящего, но и напоминание о том, что смех может быть основой для решения многих жизненных проблем. Приходите на спектакль и откройте для себя историю Мюнхгаузена с новой стороны!

В других городах
Март
Апрель
13 марта пятница
19:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 1000 ₽
19 апреля воскресенье
18:00
Ростовский молодежный театр Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3
от 500 ₽

