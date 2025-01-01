Тот самый Карлсон приземлился на сцене Омского дома актера

Спокойствие, только спокойствие! Тот самый Карлсон (мужчина в самом расцвете сил!) вновь приземлится на подоконнике комнаты Малыша!

Приключения ждут!

Друзья отправятся в увлекательные приключения: будут летать, лазать по крышам, воспитывать жуликов и воевать с домомучительницей Фрекен Бок. Этот спектакль обещает быть полным неожиданностей и веселья!

Современная интерпретация

Режиссер Сергей Черных создает уникальную атмосферу, сочетая классическую сказку о Карлсоне с современными элементами. Это позволит детям увидеть знакомые истории с новой стороны, а родителям вспомнить о своем детстве и любимом мультфильме.

Каст и творческая команда

В спектакле участвуют талантливые актеры: Евгений Сизов, Ольга Исакова, Александр Карпов, Евгений Сухотерин, Димитрий Пономарев, Ирина Коломиец и Ангелина Лыкова. Каждый из них привнесет свою индивидуальность в создание ярких и запоминающихся персонажей.

Не пропустите!

Приходите на спектакль «Тот самый Карлсон» и погрузитесь в мир детских мечтаний и приключений. Это шоу станет отличным выбором для семейного отдыха!