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Тот самый Карлсон
Киноафиша Тот самый Карлсон

Спектакль Тот самый Карлсон

6+
Продолжительность 1 час 25 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Тот самый Карлсон приземлился на сцене Омского дома актера

Спокойствие, только спокойствие! Тот самый Карлсон (мужчина в самом расцвете сил!) вновь приземлится на подоконнике комнаты Малыша!

Приключения ждут!

Друзья отправятся в увлекательные приключения: будут летать, лазать по крышам, воспитывать жуликов и воевать с домомучительницей Фрекен Бок. Этот спектакль обещает быть полным неожиданностей и веселья!

Современная интерпретация

Режиссер Сергей Черных создает уникальную атмосферу, сочетая классическую сказку о Карлсоне с современными элементами. Это позволит детям увидеть знакомые истории с новой стороны, а родителям вспомнить о своем детстве и любимом мультфильме.

Каст и творческая команда

В спектакле участвуют талантливые актеры: Евгений Сизов, Ольга Исакова, Александр Карпов, Евгений Сухотерин, Димитрий Пономарев, Ирина Коломиец и Ангелина Лыкова. Каждый из них привнесет свою индивидуальность в создание ярких и запоминающихся персонажей.

Не пропустите!

Приходите на спектакль «Тот самый Карлсон» и погрузитесь в мир детских мечтаний и приключений. Это шоу станет отличным выбором для семейного отдыха!

Режиссер
Сергей Черных
В ролях
Евгений Сизов
Ольга Исакова
Александр Карпов
Евгений Сухотерин
Димитрий Пономарев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 20 сентября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
11:00 от 300 ₽
Омск, 19 октября
Омский дом актера Омск, Ленина, 45
11:00 от 300 ₽

Фотографии

Тот самый Карлсон Тот самый Карлсон Тот самый Карлсон Тот самый Карлсон Тот самый Карлсон

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