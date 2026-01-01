Спектакль Тот самый Андерсен

Образовательный спектакль по сказкам Андерсена

В центре истории — обыкновенный волшебник, обладающий уникальными способностями: он может превращать принцев в лебедей и создавать удивительные ткани, видимые только умным людям. Однако сможет ли этот мудрый волшебник вернуть веру в чудо простой девушке по имени Енни, которая считает себя гадким утенком?

Зрители становятся соавторами знаменитого сказочника Ханса, помогая ему сочинить новые истории для Енни. С каждой новой сказкой, которую рассказывает волшебник, девушка преображается и становится прекрасным лебедем.

Удивительные персонажи

Актёры спектакля превращаются в захватывающих персонажей, включая китайского императора и морскую ведьму.

Образовательный момент

Дети не только познакомятся с творчеством великого датского писателя Ханса Кристиана Андерсена, его произведениями, такими как «Дюймовочка», «Дикие лебеди», «Голый король», «Русалочка» и «Соловей», но и научатся терпимости к чужим недостаткам.

Зрители поймут, что никогда не будут одиноки, пока с ними все чудеса мира и волшебные сказки.

Важно знать

На спектакль допускаются только дети от 5 лет и старше без сопровождения взрослых. Если взрослый желает участвовать в спектакле, ему необходимо приобрести билет на спектакль, а не просто входной билет в парк.

Что включено в стоимость билета

Посещение парка без ограничения времени пребывания

Доступ ко всем игровым пространствам и аттракционам

Участие во всех мастер-классах в течение дня

Посещение сферического кинотеатра с фильмами и мультфильмами по расписанию

Участие в интерактивных мероприятиях и анимационных программах, играх и шоу-программах на открытых площадках парка

Доступ к кулерам с питьевой водой и стаканчиками

Бесплатный Wi-Fi на всей территории парка

При посещении парка обязательно наличие сменной обуви как для детей, так и для взрослых.