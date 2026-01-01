Спектакль Тот самый Андерсен

Зрители становятся соавторами знаменитого сказочника Ханса, помогая ему сочинить новые истории для Енни. С каждой новой сказкой, которую рассказывает волшебник, девушка преображается и становится прекрасным лебедем.
Удивительные персонажи
Актёры спектакля превращаются в захватывающих персонажей, включая китайского императора и морскую ведьму.
Дети не только познакомятся с творчеством великого датского писателя Ханса Кристиана Андерсена, его произведениями, такими как «Дюймовочка», «Дикие лебеди», «Голый король», «Русалочка» и «Соловей», но и научатся терпимости к чужим недостаткам.
Зрители поймут, что никогда не будут одиноки, пока с ними все чудеса мира и волшебные сказки.
Важно знать
На спектакль допускаются только дети от 5 лет и старше без сопровождения взрослых. Если взрослый желает участвовать в спектакле, ему необходимо приобрести билет на спектакль, а не просто входной билет в парк.
Что включено в стоимость билета
При посещении парка обязательно наличие сменной обуви как для детей, так и для взрослых.