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Тот самый Андерсен
Киноафиша Тот самый Андерсен

Спектакль Тот самый Андерсен

6+
Продолжительность 40 минут
Возраст 6+

О спектакле

Образовательный спектакль по сказкам Андерсена

В центре истории — обыкновенный волшебник, обладающий уникальными способностями: он может превращать принцев в лебедей и создавать удивительные ткани, видимые только умным людям. Однако сможет ли этот мудрый волшебник вернуть веру в чудо простой девушке по имени Енни, которая считает себя гадким утенком?

Зрители становятся соавторами знаменитого сказочника Ханса, помогая ему сочинить новые истории для Енни. С каждой новой сказкой, которую рассказывает волшебник, девушка преображается и становится прекрасным лебедем.

Удивительные персонажи

Актёры спектакля превращаются в захватывающих персонажей, включая китайского императора и морскую ведьму.

Образовательный момент

Дети не только познакомятся с творчеством великого датского писателя Ханса Кристиана Андерсена, его произведениями, такими как «Дюймовочка», «Дикие лебеди», «Голый король», «Русалочка» и «Соловей», но и научатся терпимости к чужим недостаткам.

Зрители поймут, что никогда не будут одиноки, пока с ними все чудеса мира и волшебные сказки.

Важно знать

На спектакль допускаются только дети от 5 лет и старше без сопровождения взрослых. Если взрослый желает участвовать в спектакле, ему необходимо приобрести билет на спектакль, а не просто входной билет в парк.

Что включено в стоимость билета

  • Посещение парка без ограничения времени пребывания
  • Доступ ко всем игровым пространствам и аттракционам
  • Участие во всех мастер-классах в течение дня
  • Посещение сферического кинотеатра с фильмами и мультфильмами по расписанию
  • Участие в интерактивных мероприятиях и анимационных программах, играх и шоу-программах на открытых площадках парка
  • Доступ к кулерам с питьевой водой и стаканчиками
  • Бесплатный Wi-Fi на всей территории парка

При посещении парка обязательно наличие сменной обуви как для детей, так и для взрослых.

Фотографии

Тот самый Андерсен Тот самый Андерсен Тот самый Андерсен Тот самый Андерсен Тот самый Андерсен
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