Тося Чайкина
Киноафиша Тося Чайкина

Тося Чайкина

16+
О концерте

Концерт Тоси Чайкиной в Atmosphere Moscow

В клубе Atmosphere Moscow состоится выступление российской инди-певицы и композитора Тоси Чайкиной. Она известна своим уникальным синти-поп звучанием и лаконичным продакшеном, которые помогают создать узнаваемую атмосферу в её музыке.

Творческий путь

Тося выпустила несколько альбомов, среди которых выделяются «Цветы» и проект «Сделано в айфон». Она также известна своим сотрудничеством с различными артистами и участием в группах More Oblakov, SunSay и «Ассаи». Это делает её творчество интересным и многогранным.

Эксперименты и минимализм

Творческий подход Тоси Чайкиной включает эксперименты с музыкальными формами и минималистичный стиль в клипах и музыке. Это привлекает внимание ценителей инди-музыки и синти-попа, создавая особое звучание, которое запоминается с первого прослушивания.

Не упустите возможность насладиться живым выступлением этой талантливой артистки и атмосферой, которую она создаёт на сцене!

Тося Чайкина

Май
28 мая четверг
20:00
Atmosphere Москва, Шмитовский пр., 32а, стр. 1
Билеты от 2100₽

Тося Чайкина

