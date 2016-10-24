тоскарабочегокласса. День рождения группы
тоскарабочегокласса. День рождения группы

тоскарабочегокласса. День рождения группы

Возраст 16+
О концерте

Новое звучание пост-панка: «тоскарабочегокласса»

Концептуальная пост-панк группа «тоскарабочегокласса» из Саратова представляет новое видение музыкального жанра, которое захватывает внимание и сердца слушателей. Эти талантливые музыканты являются настоящими проводниками культуры рабочего класса, поя о простых, но глубоких переживаниях.

Музыка и вдохновение

В своих композициях дуэт сочетает постпанк, нью-вейв и альтернативу. Участники группы, работающие на обычных заводах, черпают вдохновение из повседневной реальности и историй своих коллег. Каждая песня — это крик души, в котором звучат эмоции, накопленные на протяжении многих лет.

История и развитие

Группа была основана в 2023 году и за короткое время сумела завоевать симпатии сотен тысяч слушателей. Музыканты долгое время самостоятельно учились писать аранжировки, создавать тексты и записывать музыку, что позволило им создавать уникальный звук.

Производственный процесс

Все этапы разработки музыкального материала выполняются исключительно участниками группы. Это включает написание текстов, запись вокала и инструментов, а также сведении и мастеринге. Такой подход позволяет создать по-настоящему аутентичную музыку, отражающую дух и настроение рабочего класса.

Музыка на экране

Треки «тоскарабочегокласса» нашли свое применение не только в музыкальной индустрии, но и в кино и игровой сфере. Их композиции попадают в плейлисты, которые предлагают слушателям пройти через тернистый путь жизни.

Не упустите возможность познакомиться с этой уникальной группой и их музыкальным наследием на их следующих выступлениях!

24 октября суббота
18:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 1000 ₽

