Спектакль Тоска

Долгожданная премьера в «Геликон-опере»

Как ни удивительно, но опера Джакомо Пуччини «Тоска», любимая публикой по всему миру, до сих пор отсутствовала в репертуаре «Геликон-оперы». Художественный руководитель театра Дмитрий Бертман, известный режиссёр с международной репутацией, уже ставил эту оперу в Латвийской Национальной опере дважды — в 2004 и 2012 годах. Однако московские меломаны мечтали увидеть «Тоску» на родной сцене «Геликона», и теперь их желание будет исполнено: спектакль пройдёт в зале «Стравинский».

Историческая связь с театром

Интересное совпадение — пьеса «Тоска», которую Пуччини взял за основу для своей оперы, была написана В. Сарду специально для легендарной актрисы Сары Бернар. В конце XIX века она посещала Москву и выступала в здании на Большой Никитской, 19, где сейчас располагается «Геликон-опера». Коллектив театра верит, что дух Сары Бернар будет незримо присутствовать на репетициях и представлениях, вдохновляя создателей спектакля.

Возрождение шедевра для московской публики

Эта постановка станет значительным событием для театральной и музыкальной сцены Москвы, возвращая к жизни одно из величайших произведений Пуччини и создавая связь между историей и современностью.