Спектакль Тоска

Знаменитая опера в НОВАТе

Новосибирский театр оперы и балета представляет знаменитый оперный шедевр Джакомо Пуччини — «Тоска». Это история о любви и предательстве, где судьбы влюблённых – певицы Флории Тоски и художника Марио Каварадосси – пересекаются с политическими интригами и жестокостью полиции.

О спектакле

В «Тоске» сошлись кипение страстей, захватывающий сюжет и великая музыка. Из всех опер Пуччини чувство любви именно в этом произведении нашло наиболее полное, по-итальянски щедрое выражение. Вот уже более ста лет «Тоска» идет в репертуаре ведущих мировых театров, и исполнять главные партии доверяют только певцам самого высокого класса.

Почему стоит посетить