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Тоска
Киноафиша Тоска

Спектакль Тоска

Опера в 3-х действиях
Постановка
НОВАТ 12+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Знаменитая опера в НОВАТе

Новосибирский театр оперы и балета представляет знаменитый оперный шедевр Джакомо Пуччини — «Тоска». Это история о любви и предательстве, где судьбы влюблённых – певицы Флории Тоски и художника Марио Каварадосси – пересекаются с политическими интригами и жестокостью полиции.

О спектакле

В «Тоске» сошлись кипение страстей, захватывающий сюжет и великая музыка. Из всех опер Пуччини чувство любви именно в этом произведении нашло наиболее полное, по-итальянски щедрое выражение. Вот уже более ста лет «Тоска» идет в репертуаре ведущих мировых театров, и исполнять главные партии доверяют только певцам самого высокого класса.

Почему стоит посетить

  • Классика на сцене: «Тоска» — одно из самых известных и любимых произведений оперного искусства, которое поражает своей эмоциональной глубиной и музыкальной красотой.
  • Выдающиеся исполнители: Исполнение главных ролей требует от певцов высочайшего уровня мастерства, что гарантирует незабываемые впечатления от просмотра.
  • Захватывающий сюжет: История любви и предательства, переплетенная с политическими интригами, держит зрителей в напряжении до самого финала.
Режиссер
Иркин Габитов
В ролях
Вероника Джиоева
Константин Захаров
Алексей Зеленков
Гурий Гурьев
Алексей Лаушкин
Исполнители
Михаил Татарников
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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 7 ноября
НОВАТ Новосибирск, Красный просп., 36
19:00 от 700 ₽

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