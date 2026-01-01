Спектакль Тоска

Опера Джакомо Пуччини «Тоска» в театре «Зазеркалье»

Детский музыкальный театр «Зазеркалье» представляет оперу Дж. Пуччини «Тоска». Либретто создано Л. Иллики и Дж. Джакозой по одноимённой пьесе В. Сарду. В центре сюжета — влюблённая пара: певица Флория Тоска и художник Марио Каварадосси. Их судьбы пересекаются с политическими интригами и коварством шефа тайной полиции Скарпиа.

Постановка и художественная концепция

Режиссёр-постановщик Александр Петров перенёс действие спектакля в середину XX века, подчеркивая многозначность и амбивалентность характеров героев. По словам Петрова, «Тоска» — это не просто историческая драма, а произведение, которое может быть актуально в любое время и в любой стране, где есть диктатура и оппозиция.

В спектакле принимает участие Детская студия Санкт-Петербургского музыкально-драматического театра «Синяя птица». В главных партиях выступают ведущие солисты театра «Зазеркалье».

Музыка и интриги

Опера «Тоска» — одно из самых эмоциональных произведений Пуччини и занимает важное место в мировом репертуаре. Судьбы её героев развиваются стремительно. Тоска сталкивается с политическими манипуляциями и становится жертвой обстоятельств, приводящих к трагической развязке.

С точки зрения музыкальной структуры, «Тоска» наполнена многозначительными и амбивалентными мотивами, отражающими внутренние конфликты персонажей. Пуччини, создавая эту оперу на рубеже XIX-XX веков, использует язык, который уже во многом предвосхищает музыкальные тенденции нового века.

Команда постановки

Музыкальный руководитель и дирижёр — народный артист России Павел Бубельников

Художник-постановщик — Александр Храмцов

Художник по свету — Александр Рязанцев

