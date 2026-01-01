Тоска. Опера Джакомо Пуччини в Государственном академическом театре оперы и балета им. Абая

«Тоска» — это драматическая опера в трёх действиях, написанная Джакомо Пуччини на либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы. Она основана на одноимённой пьесе Викторьена Сарду, премьера которой состоялась в Театро Костанци в Риме 14 января 1900 года.

Исторический контекст

Действие оперы разворачивается в июне 1800 года, на фоне непростых исторических событий. Италия в тот период состояла из ряда независимых городов, и Папская область находилась в центре страны. С приходом французской армии под командованием Наполеона в Италию начались бурные изменения. Опера отражает атмосферу тех tumultuous времен, когда Рим оккупировался войсками Неаполитанского королевства.

Сюжет

В первом акте мы встречаем Анджелотти, бежавшего из заключения республиканца, который скрывается в церкви Сант-Андреа-делла-Валле. Здесь он встречает своего старого друга Марио Каварадосси, художника, который живет с певицей Флорией Тоской. Однако появление шефа полиции Скарпиа нарушает их мирное существование, так как он настроен поймать Анджелотти.

Во втором акте действие перемещается во дворец Фарнезе, где Скарпиа продолжает свои манипуляции, чтобы добиться своей цели и расправиться с Каварадосси. Мы наблюдаем, как Тоска оказывается перед сложным выбором — спасти любимого или succumb to Скарпиа.

Третий акт разворачивается на площади тюрьмы Сант-Анджело, где происходит трагичное завершение истории: Тоска узнает, что её любимый был обманут, и, не выдержав горя, принимает роковое решение.

Персонажи

Флория Тоска — знаменитая певица. Исполняет: Евгения Смольянина

— знаменитая певица. Исполняет: Евгения Смольянина Марио Каварадосси — художник. Исполняет: Балуан Беркенов

— художник. Исполняет: Балуан Беркенов Барон Скарпиа — начальник полиции. Исполняет: Талгат Кузембаев, Народный артист Казахстана

— начальник полиции. Исполняет: Талгат Кузембаев, Народный артист Казахстана Чезаре Анджелотти — республиканец. Исполняет: Тайир Тажи

— республиканец. Исполняет: Тайир Тажи Ризничий . Исполняет: Максат Саматов

. Исполняет: Максат Саматов Сполетта — полицейский. Исполняет: Ерулан Камел

— полицейский. Исполняет: Ерулан Камел Шарроне — жандарм. Исполняет: Шынгыс Нургалиулы

— жандарм. Исполняет: Шынгыс Нургалиулы Тюремщик . Исполняет: Алихан Бейсеков

. Исполняет: Алихан Бейсеков Мальчик-пастух. Исполняет: Мадина Ерланова

Творческий состав

Опера будет сопровождаться Симфоническим оркестром, хором и балетной труппой Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. Главный дирижер — Нуржан Байбусинов, заслуженный деятель РК. Постановку осуществляет режиссер Ляйлим Имангазина, за сценографию отвечает художник Владимир Кошелев.