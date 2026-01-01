Торжественное открытие XVII Международного фестиваля «Дорога в Рождество». Европейское Рождество в Соборе. Щелкунчик, Лебединое озеро, Спящая красавица

Музыкальный вечер с Чайковским и песочной анимацией в соборе

Трудно представить себе более значимую фигуру в русской музыкальной культуре, чем Пётр Ильич Чайковский. Его вклад в классическую музыку невозможно переоценить, а особенное внимание стоит уделить его роли в развития русского балета. Балеты Чайковского стали «визитной карточкой» русского классического искусства и по праву занимают лидирующие позиции на мировой арене.

В этом концерте прозвучит гениальная музыка Чайковского в исполнении исторического органа и оркестра. Зрителей ждут знакомые образы, представленные в красочной песочной анимации, что добавит уникальный визуальный элемент к музыкальному восприятию.

Исполнители

Анна Иванова — мастер песочной анимации

Государственный Кремлевский оркестр

Константин Чудовский — художественный руководитель

Андрей Колотушкин — дирижер, заслуженный артист России

Наталья Летюк — орган

В программе

Произведения П.И. Чайковского и рождественские мелодии

Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля, который сочетает в себе музыку и изобразительное искусство в одной удивительной форме.