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Торжественное открытие XVII Международного фестиваля «Дорога в Рождество». Европейское Рождество в Соборе. Щелкунчик, Лебединое озеро, Спящая красавица
Билеты от 1000₽
Киноафиша Торжественное открытие XVII Международного фестиваля «Дорога в Рождество». Европейское Рождество в Соборе. Щелкунчик, Лебединое озеро, Спящая красавица

Торжественное открытие XVII Международного фестиваля «Дорога в Рождество». Европейское Рождество в Соборе. Щелкунчик, Лебединое озеро, Спящая красавица

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Музыкальный вечер с Чайковским и песочной анимацией в соборе

Трудно представить себе более значимую фигуру в русской музыкальной культуре, чем Пётр Ильич Чайковский. Его вклад в классическую музыку невозможно переоценить, а особенное внимание стоит уделить его роли в развития русского балета. Балеты Чайковского стали «визитной карточкой» русского классического искусства и по праву занимают лидирующие позиции на мировой арене.

В этом концерте прозвучит гениальная музыка Чайковского в исполнении исторического органа и оркестра. Зрителей ждут знакомые образы, представленные в красочной песочной анимации, что добавит уникальный визуальный элемент к музыкальному восприятию.

Исполнители

  • Анна Иванова — мастер песочной анимации
  • Государственный Кремлевский оркестр
  • Константин Чудовский — художественный руководитель
  • Андрей Колотушкин — дирижер, заслуженный артист России
  • Наталья Летюк — орган

В программе

Произведения П.И. Чайковского и рождественские мелодии

Не упустите возможность стать частью этого уникального спектакля, который сочетает в себе музыку и изобразительное искусство в одной удивительной форме.

Купить билет на концерт Торжественное открытие XVII Международного фестиваля «Дорога в Рождество». Европейское Рождество в Соборе. Щелкунчик, Лебединое озеро, Спящая красавица

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Ноябрь
28 ноября суббота
18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
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