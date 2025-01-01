Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Торжественное открытие. Музыка Вселенной: От Баха до Циммера
Билеты от 1000₽
Киноафиша Торжественное открытие. Музыка Вселенной: От Баха до Циммера

Торжественное открытие. Музыка Вселенной: От Баха до Циммера

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт-открытие XVI Международного фестиваля «Дорога в Рождество»

Приглашаем вас на удивительное музыкальное путешествие! Концерт-открытие XVI Международного фестиваля «Дорога в Рождество» обещает стать ярким событием этого сезона.

Музыка и звезды

Часто ли мы смотрим в небо? Пытаясь заглянуть за горизонт, пытаемся ли мы лучше понять самих себя? Музыка является универсальным способом примирения души с вечностью Вселенной. В этом концерте прозвучат произведения, которые стали популярными в прошлом и настоящем веках. Их авторы, несомненно, черпали вдохновение среди загадочного света звёзд.

Сюита «Планеты»

Одним из центральных произведений вечера станет сюита выдающегося британского композитора и педагога Густава Теодора Холста, созданная в 1914-1916 годах под впечатлением от астрологии. Симфоническая сюита «Планеты» обрела мировое признание уже после Первой мировой войны, и с тех пор она стала одним из самых исполняемых произведений Холста.

Голоса далёких планет

Кроме того, музыка современного композитора Ханса Циммера, хоть и отличается от классических образцов, черпает свою выразительность именно в классике. На концерте вы услышите голоса далеких планет, такими, какими их уловили знаменитые композиторы.

Неповторимая атмосфера

Звучание музыки под сводами собора в исполнении оркестра и старинного органа создаст уникальную атмосферу. Концерт будет сопровождаться захватывающей видеоинсталляцией, что сделает музыку Вселенной звучащей и зримой. Она станет для вас понятней и ближе!

Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт Торжественное открытие. Музыка Вселенной: От Баха до Циммера

Помощь с билетами
Ноябрь
28 ноября пятница
21:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Стендап в Парке Горького
18+
Юмор
Стендап в Парке Горького
16 октября в 20:00 Жаровня
от 990 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
12 декабря в 19:00 StandUp & Action
от 890 ₽
Григ. В пещере горного короля. Концерт. Шуман. Концерт. Моцарт. Маленькая ночная серенада
6+
Классическая музыка Живая музыка
Григ. В пещере горного короля. Концерт. Шуман. Концерт. Моцарт. Маленькая ночная серенада
5 октября в 14:00 Большой зал Консерватории
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше