Торжественное открытие. Музыка Вселенной: От Баха до Циммера

Концерт-открытие XVI Международного фестиваля «Дорога в Рождество»

Приглашаем вас на удивительное музыкальное путешествие! Концерт-открытие XVI Международного фестиваля «Дорога в Рождество» обещает стать ярким событием этого сезона.

Музыка и звезды

Часто ли мы смотрим в небо? Пытаясь заглянуть за горизонт, пытаемся ли мы лучше понять самих себя? Музыка является универсальным способом примирения души с вечностью Вселенной. В этом концерте прозвучат произведения, которые стали популярными в прошлом и настоящем веках. Их авторы, несомненно, черпали вдохновение среди загадочного света звёзд.

Сюита «Планеты»

Одним из центральных произведений вечера станет сюита выдающегося британского композитора и педагога Густава Теодора Холста, созданная в 1914-1916 годах под впечатлением от астрологии. Симфоническая сюита «Планеты» обрела мировое признание уже после Первой мировой войны, и с тех пор она стала одним из самых исполняемых произведений Холста.

Голоса далёких планет

Кроме того, музыка современного композитора Ханса Циммера, хоть и отличается от классических образцов, черпает свою выразительность именно в классике. На концерте вы услышите голоса далеких планет, такими, какими их уловили знаменитые композиторы.

Неповторимая атмосфера

Звучание музыки под сводами собора в исполнении оркестра и старинного органа создаст уникальную атмосферу. Концерт будет сопровождаться захватывающей видеоинсталляцией, что сделает музыку Вселенной звучащей и зримой. Она станет для вас понятней и ближе!

Не упустите возможность стать частью этого уникального события!