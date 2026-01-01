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Тормышмы бу?/...И это жизнь?
Киноафиша Тормышмы бу?/...И это жизнь?

Спектакль Тормышмы бу?/...И это жизнь?

Постановка
Татарский театр им. Камала 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Захватывающая постановка по повести Г. Исхаки

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «И это жизнь?..», основанный на повести выдающегося татарского писателя Г. Исхаки. Это произведение погружает зрителя в мир внутреннего конфликта и абсурдности бытия, раскрывая сложные аспекты человеческой природы.

Сюжет и герой

В центре сюжета — молодой священнослужитель, который, несмотря на свои благие намерения служить людям, увлечен фантазиями о высоком предназначении. Он представляет себя Дон-Кихотом, но вместо того, чтобы заниматься просвещением народа, его мысли заняты любовными утехами с соседкой.

Фарсовые сцены, такие как флирт с женой слуги Минлесафой или судебные тяжбы из-за мелочей — охапки соломы, вязанки дров, — становятся ироничным комментарием к мечтам героя. Эти моменты подчеркивают его внутреннюю борьбу между необходимостью подчиняться религиозным догмам и стремлением к свободе.

Режиссерская концепция

Режиссерская концепция спектакля предполагает использование нового этюдного метода, который ранее не применялся на татарской сцене. Здесь не только диалоги, но и мысли автора, описания природы и взаимоотношений героев становятся важными элементами для создания ролей. Роль инсценировщика сведена к минимуму, что позволяет сохранить богатый язык Исхаки во всей его полноте и мощи.

Язык спектакля

Спектакль будет исполняться на татарском языке, что дает возможность глубже понять культуру и традиции, отраженные в произведении. Не упустите шанс стать свидетелем этой уникальной театральной интерпретации!

Режиссер
Айдар Заббаров
В ролях
Ис­кан­дер Хай­рул­лин
Алмаз Сабирзянов
Миляуша Шайхутдинова
Ляйсан Рахимова
Фаннур Мухаметзянов
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