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Торговцы резиной
Билеты от 1500₽
Киноафиша Торговцы резиной

Спектакль Торговцы резиной

Постановка
МТЮЗ 18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Блистательная пьеса Ханоха Левина в режиссерской интерпретации Петра Шерешевского

В новом спектакле Петра Шерешевского зрители столкнутся с экстравагантными жизненными ситуациями, которые предложит блистательный израильский комедиограф Ханох Левин. Как справиться с неожиданным наследством в виде ста тысяч упаковок резиновых изделий? Как найти счастье, если надежный жених не может предложить солидный банковский счёт? Эти и другие вопросы поднимет пьеса, которая, возможно, не даст прямых ответов, но подарит зрителям множество поводов для размышлений и смеха.

Забавные перипетии героев

Главные роли в спектакле исполняют Полина Кутепова, Игорь Верник и Виталий Коваленко. Их персонажи столкнутся с комичными трудностями, которые, несмотря на свою нелепость, отражают искренние человеческие стремления к счастью и любви. Зрители смогут посмеяться над проблемами героев, а затем, возможно, и посочувствовать им. Каждый из персонажей становится символом борьбы за личное счастье, даже когда путь к нему кажется неуклюжим и запутанным.

Интересные факты о спектакле

Спектакль «Как устроить свою жизнь» отличается ярким сценическим оформлением и остроумными диалогами. Ханох Левин, известный своими комедиями, мастерски сочетает элементы сатиры и драмы, что делает его произведения актуальными и глубокими. Премьера состоится в дата, а зрителей ждет увлекательное путешествие по миру человеческих страстей и забавных ситуаций.

Не упустите возможность увидеть спектакль, который заставит вас задуматься о важнейших аспектах жизни и, конечно, подарит незабываемые эмоции!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 1500 ₽

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Премьера спектакля-кабаре «Торговцы резиной» на сцене МТЮЗа
Премьера спектакля-кабаре «Торговцы резиной» на сцене МТЮЗа 10 и 11 марта сцена МТЮЗа станет местом, где время свернется в спираль, а реальность растворится в гротеске постановки Петра Шерешевского по пьесе Ханоха Левина «Торговцы резиной». Роли в спектакле исполнят Игорь Верник, Виталий Коваленко и Полина Кутепова.
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25 февраля 2025 13:00
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