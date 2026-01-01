Спектакль Тореадор

В эстрадном театре «Так просто» пройдет комедия в одном действии по пьесе Григория Горина и Аркадия Арканова «Тореадор». Эта добродушная постановка расскажет историю о людях, чьё неуёмное желание помочь первому встречному превращает жизнь окружающих в цепь нелепиц.

Сюжет

Главные герои оказываются в различных курьезных ситуациях, когда их доброта и стремление прийти на помощь сталкиваются с абсурдностью происходящего. Комедия полна языковых игр и шуток, что непременно вызовет улыбку у зрителей.

Команда

Режиссёр Михаил Нейштадт собрал талантливый актёрский состав: Евгений Козаченко, Антон Логвин, Павел Радонцев и Виталий Субочев. Каждый из них привнесет в свои роли каплю харизмы и юмора.

Длительность и аудитория

Спектакль продлится 1 час 15 минут без антракта. Постановка особенно понравится любителям советского юмора и комедийных ситуаций, делая её отличным выбором для вечера с друзьями или семьей.