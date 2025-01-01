Меню
Тореадор
Киноафиша Тореадор

Спектакль Тореадор

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Искрометная комедия «Тореадор» в Самаре

Вас ждет увлекательное театральное путешествие в мир абсурдной комедии по пьесе мэтров советского юмора — «Тореадор». На сцене разворачиваются неожиданные события, которые переплетают жизни героев в один день, когда все кажется обычным и ничем не примечательным.

Центральная интрига сюжета вращается вокруг мичмана Сергея Букина, который неожиданно приносит чинить свой магнитофон в мастерскую номер три. Но именно это действие запускает цепь событий, которые приводят к забавным и одновременно глубоким последствиям. Что, если бы он выбрал другую мастерскую? Возможно, мир никогда бы не узнал о тех курьезах и ситуациях, которые вскоре развернутся.

Режиссура и актерский состав

Спектакль поставил талантливый режиссер Михаил Нейштадт. На сцене вы увидите таких артистов, как:

  • Евгений Козаченко
  • Антон Логвин
  • Павел Радонцев
  • Виталий Субочев

Каждый из них привносит в спектакль свою индивидуальность, заставляя зрителей смеяться и сопереживать одновременно.

Почему стоит посетить?

«Тореадор» — это не просто комедия; это история о людях, о их взаимоотношениях и о том, как незначительные мелочи могут изменить ход жизни. Спектакль полон юмора, неожиданностей и, конечно же, отличной актерской игры.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального опыта!

Режиссер
Михаил Нейштадт
В ролях
Евгений Козаченко
Антон Логвин
Павел Радонцев
Виталий Субочев

Сентябрь
17 сентября среда
19:00
Пространство «Коза-артист» Самара, Ленинградская, 29, 2 этаж
от 1000 ₽

