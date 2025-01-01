Торба-на-Круче в Петербурге: Вечер с любимыми хитами

Один из самых романтичных и драйвовых коллективов российской сцены, группа «Торба-на-Круче», вновь подарит зрителям незабываемый вечер в Петербурге с Большим летним концертом!

Группа с историей

С момента своего основания в 1998 году группа завоевала сердца слушателей своими лиричными и мелодичными песнями. Под руководством бессменного лидера Макса Иванова, «Торба-на-Круче» участвовала в таких крупных фестивалях, как «Окна открой!», «Нашествие», «Соседний мир», «Крылья» и многих других.

Хиты, которые остаются в сердце

Вечер обещает быть насыщенным: вы услышите любимые хиты группы, такие как «Друг», «Пока. Целую. Снишься», «Псих» и другие. Вокал Макса Иванова — один из самых ярких и узнаваемых на российской рок-сцене, а каждый концерт «Торбы» — это не просто музыка, а настоящий заряд эмоций и энергии.

Неповторимые лайвы

Группа известна не только своими проникновенными песнями, но и живыми выступлениями, которые всегда оставляют яркие впечатления. На концертах «Торбы-на-Круче» зрители уходят с улыбками и ощущением, что в конце любой истории, как в настоящей сказке, всё обязательно закончится хорошо.