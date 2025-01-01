Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Торба-на-Круче
Киноафиша Торба-на-Круче

Торба-на-Круче

Сентиментальный рок о любви и погодных явлениях 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Торба-на-Круче в Петербурге: Вечер с любимыми хитами

Один из самых романтичных и драйвовых коллективов российской сцены, группа «Торба-на-Круче», вновь подарит зрителям незабываемый вечер в Петербурге с Большим летним концертом!

Группа с историей

С момента своего основания в 1998 году группа завоевала сердца слушателей своими лиричными и мелодичными песнями. Под руководством бессменного лидера Макса Иванова, «Торба-на-Круче» участвовала в таких крупных фестивалях, как «Окна открой!», «Нашествие», «Соседний мир», «Крылья» и многих других.

Хиты, которые остаются в сердце

Вечер обещает быть насыщенным: вы услышите любимые хиты группы, такие как «Друг», «Пока. Целую. Снишься», «Псих» и другие. Вокал Макса Иванова — один из самых ярких и узнаваемых на российской рок-сцене, а каждый концерт «Торбы» — это не просто музыка, а настоящий заряд эмоций и энергии.

Неповторимые лайвы

Группа известна не только своими проникновенными песнями, но и живыми выступлениями, которые всегда оставляют яркие впечатления. На концертах «Торбы-на-Круче» зрители уходят с улыбками и ощущением, что в конце любой истории, как в настоящей сказке, всё обязательно закончится хорошо.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 сентября
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
20:00 от 1600 ₽

Фотографии

Торба-на-Круче

В ближайшие дни

Бах и путники в ночи. Орган и саксофон при свечах
6+
Классическая музыка Джаз
Бах и путники в ночи. Орган и саксофон при свечах
27 сентября в 20:00 Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери
от 900 ₽
Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский
16+
Авторская песня
Полночный троллейбус: Ундервуд и Константин Хабенский
13 декабря в 19:00 Октябрьский
от 1500 ₽
Вивальди. Времена года
6+
Классическая музыка
Вивальди. Времена года
24 сентября в 20:00 Дом Архитектора
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше