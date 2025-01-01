Меню
Торба-на-Круче
16+
Концерт группы «Торба-на-круче» в Санкт-Петербурге

Группа «Торба-на-круче» — это долгоиграющий романтик-рок коллектив из Петербурга, который уже успел завоевать сердца слушателей своими глубокими и трогательными композициями. В их дискографии можно найти песни, исполненные со страдальческой мечтательной интонацией, что придает им особую атмосферу.

Тематика песен

Темы любви и разочарования крепко укоренились в текстах группы. Часто эти чувства выражаются через яркие климатические метафоры: дождь, снег, ураган и чистый воздух. Каждый новый трек становится отражением внутреннего состояния человека, погруженного в мир эмоций и переживаний.

Музыкальный стиль и продюсирование

Музыканты используют жанровые приемы из традиции сентиментализма, создавая композиции, которые легко узнаваемы и хорошо воспринимаются слушателями. При этом, их звук соответствует современным стандартам рок-продюсирования, что делает концерты группы настоящим событием для поклонников жанра.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия и насладиться уникальной атмосферой, которую создает «Торба-на-круче». Их зрелищные выступления подарят вам незабываемые эмоции!

Ноябрь
27 ноября четверг
19:00
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
от 1800 ₽

