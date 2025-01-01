Меню
Торба-на-Круче. Презентация нового альбома
О концерте/спектакле

Презентация нового альбома «Давай молчать» группы «Торба-на-Круче»

25 сентября на нашей сцене группа «Торба-на-Круче» презентует свой девятый номерной альбом «Давай молчать», который увидел свет в августе этого года. Это событие станет настоящим подарком для поклонников, которые смогут насладиться не только новыми композициями, но и любимыми хитами.

Темы нового альбома

Новый альбом погружает слушателя в философские размышления о тишине и самопознании. Макс ИвАнов, лидер группы, поделился глубоким посланием: «Что приносит за собой тишина? Наедине с собой — озарение и проклятье, смирение и принятие. Это пространство, где можно пережить все те эмоции, которые были замолчаны, а вслед за ними — освобождение и любовь.»

Музыкальное путешествие

Во время концерта зрители смогут стать участниками вечного диалога между музыкой и тишиной. Макс продолжает: «В этом диалоге есть шанс не оступиться и вспомнить самое главное.» Зрители приглашаются задавать вопросы и находить ответы, даже когда слова трудно подбираются.

Ощущение тишины

Альбом «Давай молчать» исследует природу тишины — это и бытие, и небытие, и присутствие, которое становится осязаемым, а также мир спокойствия и вихря эмоций. «Что приносит за собой тишина? Зачастую — всё, кроме отсутствия слов», — резюмирует ИвАнов.

Не упустите возможность стать частью этого уникального опыта! Ждем вас на концерте!

25 сентября
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
20:00

Фотографии

Торба-на-Круче. Презентация нового альбома

