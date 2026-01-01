Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Торай Фунтиктің шытырман оқиғалары
Киноафиша Торай Фунтиктің шытырман оқиғалары

Спектакль Торай Фунтиктің шытырман оқиғалары

Режиссер Антон Зайцев

О спектакле

БИЛЕТТЕР ҚАЙТАРЫЛМАЙДЫ. БИЛЕТТІ СПЕКТАКЛЬГЕ ДЕЙІН 2 САҒАТТАН КЕШІКТІРМЕЙ БАСҚА СЕССИЯҒА НЕМЕСЕ КҮНГЕ АУЫСТЫРА АЛАСЫЗ

Билеттер ата-анаға және балаға жеке-жеке сатып алынады. 2 жасқа дейінгі балаларға тегін! (Туу туралы куәлік көрсетілген жағдайда)

Кішкентай торайдың цирк әртісі болуды қалай шешкені туралы көңілді отбасылық қойылым. Оның қауіпті шытырман оқиғалары мен жаңа достары туралы біздің «Фунтиктің шытырман оқиғалары» қойылымынан біле аласыздар. Сіздерді қуыршақ театры, цирк нөмірі, көпіршікті шоу, фокустар, керемет трансформация, сонымен қатар ойындар, билер, қызықты кейіпкерлер мен хикая күтеді.

Купить билет на спектакль Торай Фунтиктің шытырман оқиғалары

Помощь с билетами
В других городах
Март
14 марта суббота
14:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 2000 ₽
15 марта воскресенье
14:00
Тотальный театр г. Алматы, ул. Шевченко 114
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Ұлпан
Драма
Ұлпан
28 марта в 18:30 ТЮЗ им. Г. Мусрепова
от 1500 ₽
Винни Пух или день рождения Кристофера Робина
Кукольный Детский Интерактивный
Винни Пух или день рождения Кристофера Робина
28 марта в 16:00 Тотальный театр
от 4500 ₽
Гамлет. Соңғы күндер
Гамлет. Соңғы күндер
25 марта в 18:30 ТЮЗ им. Г. Мусрепова
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше