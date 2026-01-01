Спектакль Торай Фунтиктің шытырман оқиғалары

БИЛЕТТЕР ҚАЙТАРЫЛМАЙДЫ. БИЛЕТТІ СПЕКТАКЛЬГЕ ДЕЙІН 2 САҒАТТАН КЕШІКТІРМЕЙ БАСҚА СЕССИЯҒА НЕМЕСЕ КҮНГЕ АУЫСТЫРА АЛАСЫЗ
Билеттер ата-анаға және балаға жеке-жеке сатып алынады. 2 жасқа дейінгі балаларға тегін! (Туу туралы куәлік көрсетілген жағдайда)
Кішкентай торайдың цирк әртісі болуды қалай шешкені туралы көңілді отбасылық қойылым. Оның қауіпті шытырман оқиғалары мен жаңа достары туралы біздің «Фунтиктің шытырман оқиғалары» қойылымынан біле аласыздар. Сіздерді қуыршақ театры, цирк нөмірі, көпіршікті шоу, фокустар, керемет трансформация, сонымен қатар ойындар, билер, қызықты кейіпкерлер мен хикая күтеді.