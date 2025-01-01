Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тополек мой в красной косынке
Киноафиша Тополек мой в красной косынке

Спектакль Тополек мой в красной косынке

Постановка
Молодежный театр им. Мустая Карима 16+
Продолжительность 135 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Тополёк мой в красной косынке» — уникальная драма о любви и предательстве

«Тополёк мой в красной косынке» — это спектакль, посвящённый сложным человеческим чувствам, предательству и судьбе. Главные герои сталкиваются с непростыми выборами и пытаются сохранить свои чувства, несмотря на многочисленные обман и ложь.

Уникальная драма на башкирском языке

Спектакль представлен на башкирском языке с синхронным переводом на русский, что делает его доступным для широкой аудитории. Это прекрасная возможность увидеть уникальную театральную постановку, основанную на знаменитой лирической драме кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

Глубокие размышления о жизни

«Тополёк мой в красной косынке» заставляет зрителей задуматься о прожитых годах и пересмотреть собственные ошибки. Это умная и трогательная драма, которая глубоко трогает сердца и побуждает задуматься о ценности человеческих отношений.

Спектакль на поддержке Министерства культуры России

Постановка осуществляется при поддержке Министерства культуры России, что свидетельствует о высоком уровне качества спектакля и его значимости для культурной жизни региона.

Этот спектакль будет интересен всем любителям театра и драмы, а также тем, кто ценит глубокое содержание и эмоциональную насыщенность произведений искусства.

Купить билет на спектакль Тополек мой в красной косынке

Помощь с билетами
В других городах
Январь
29 января четверг
19:00
Молодежный театр им. Мустая Карима Уфа, Ленина, 62
от 600 ₽

Фотографии

Тополек мой в красной косынке

В ближайшие дни

Зимняя небылица
0+
Детский
Зимняя небылица
10 января в 11:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 350 ₽
#Люблюнемогу
16+
Драма
#Люблюнемогу
26 января в 19:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 500 ₽
Вредный элемент
16+
Драма
Вредный элемент
19 февраля в 19:00 Русский драматический театр Республики Башкортостан
от 300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше