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Top StandUp
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Top StandUp

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Top StandUp в Standup Bar Krasnodar

Приглашаем вас на вечер смеха и хорошего настроения в Standup Bar Krasnodar! В этом сезоне у нас в программе - захватывающий проект Top StandUp, который собрал самые яркие и талантливые комики со всей страны.

Что вас ждет?

На сцене выступят лучшие комики, которые подарят вам уникальные истории, остроумные шутки и неповторимую атмосферу. Каждый вечер - это новое шоу, наполненное свежими выступлениями, которые не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Когда и где?

Встречаемся каждую пятницу в Standup Bar Krasnodar. Начало представлений в 19:00. Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события!

Билеты

Рекомендуем забронировать места заранее, чтобы избежать неприятных сюрпризов в день шоу.

Факты о Standup Bar Krasnodar

Standup Bar Krasnodar - это не просто заведение, это площадка для творчества и самовыражения комиков. За время своего существования бар стал домом для множества известных артистов, которые начинали здесь свои карьеры. Каждый вечер - это шанс увидеть новые лица и услышать свежие идеи в мире стендапа.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным шоу! Ждем вас в Standup Bar Krasnodar!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 23 июля
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
20:00 от 500 ₽
Краснодар, 25 июля
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
18:00 от 600 ₽
Краснодар, 27 июля
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
20:00 от 700 ₽
Краснодар, 30 июля
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
20:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Шоу «Южная импровизация»
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12 октября в 20:00 Оборотень
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18+
Джаз Эстрада
Новогодний бал в Премьере: Биг-бенд Георгия Гараняна
30 декабря в 20:00 Краснодарский музыкальный театр «Премьера»
от 1100 ₽
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20 сентября в 18:30 Sgt. Peppers Bar
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