Top Stand Up
Киноафиша Top Stand Up

Top Stand Up

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Топ Стендап: Сборный Концерт Лучших Питерских Комиков

Приглашаем вас на уникальное событие – Топ Стендап, сборный концерт, который объединяет лучших комиков Санкт-Петербурга. Это мероприятие станет отличной возможностью насладиться юмором, который уже завоевал сердца зрителей на телевидении и YouTube.

Атмосфера Веселья

Концерт пройдет в Homie Lounge, уютном заведении в самом центре города. Здесь вас ждёт не только комедия, но и атмосфера расслабления и веселья. Это идеальное место, чтобы скрасить будни и зарядиться положительными эмоциями.

Что Ожидать

На сцене выступят топовые комики, которые поделятся с вами самыми смешными шутками и историями. В программе – лучшие номера, которые уже были представлены в популярных шоу и интернет-проектах.

Не Упустите Шанс

Не упустите возможность провести вечер в компании единомышленников и насладиться качественным юмором! Билеты на концерт уже в продаже. Спешите, количество мест ограничено!

Санкт-Петербург, 27 сентября
Homie Lounge Санкт-Петербург, Литейный просп., 17–19
